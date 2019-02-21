Güncellenen Safari, kullanıcıların izlerinin takip edilmesinin bir önüne büyük ölçüde geçiyor.

MacOS High Sierra ve Mojave için Safari 12.1 ve iOS 12.2 betası için Safari uygulaması yepyeni bir özelliğe kavuştu. Apple'ın "Akıllı Takip Önleme" ismini verdiği yeni sisteme sahip olan Safari uygulaması, kullanıcıların internette daha güvenli bir şekilde gezinmelerine olanak tanıyor.

Doğrulama eksikliğine yani bir bakıma güvenlik açığına sahip olan internet sitelerine ait çerezler (ilgilisi için document.cookie içerisindekiler) Apple'ın yeni Safari'sinin bulunduğu cihazlarda -verilerin çalınabilmesi ihtimaline karşı- 7 günden fazla tutulmayacak. Apple'ın kullandığı yeni bir sistem ise sitelerin cihaz üzerinde çoklu çerez bırakmalarının önüne -limit koyarak- geçiyor.

Silikon Vadisi şirketinin söylediğine göre yapılan yeni değişiklikler son kullanıcıdan çok geliştiricileri ilgilendiriyor. Apple tarafından hem macOS hem de iOS işletim sistemleri için yapılan değişiklikler sonucunda Safari'nin internet aleminde bıraktığı ayak izlerinin boyutu bir hayli azalırken, kullanıcıların kişisel verilerinin güvenliğinin ise oldukça arttığının altı çiziliyor.