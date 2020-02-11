Hemşireler, Corona Virüsü Bulaşmaması İçin Saçlarını Kesiyor

Corona virüsünün tedavisinde yer almak için Çin’in dört bir tarafından doktorlar ve hemşireler karantina altındaki şehirlere gidiyorlar. Görev alacak hemşirelerin, göreve başlamadan önce saçlarını tamamen kestikleri, yayınlanan videolarla ortaya çıktı.

Çin’de corona virüsünün tedavisinde görev alan hemşirelerin ve doktorların saçlarını tamamen kestiklerini gösteren videolar yayınlandı. Sağlık çalışanları, virüse yakalanmamak ve koruma elbiselerini kolaylıkla değiştirmek için saçlarını kesiyorlar.

Çin’in en büyük büyük gazetesi olan People’s Daily China’nın Twitter hesabından paylaşılan videoda, corona virüsünün tedavisinde görev almak için Wuhan’a gelen hemşirelerin saçlarının kesildiği görülüyor.

Çin’in resmi haber ajansı olan Xinhua’da paylaşılan videoda, saçsız olmanın virüsün yayılmaması için bir önlem olmasının yanında koruyucu kıyafetlerin değiştirilmesi içinde bir avantaj sağladığı belirtiliyor.

Corona virüsünün tedavisinde görev alan sağlık çalışanları zaman kazanmak için tuvalete gitmek yerine yetişkin bezleri kullanıyorlar. Sağlık çalışanları, bu şekilde elde edilen zamanla daha fazla hasta ile ilgileniyorlar.

Sağlık personelleri, virüsün tedavisi için çalıştıkları süre boyunca fiziksel olarak da zarar görüyorlar. Bir çok sağlık çalışanın cildinde yoğun dezenfektan kullanımı nedeniyle beyazlaşmalar görülüyor. Sürekli olarak maske taktıkları için doktorlar ve hemşirelerin yüzlerinde kalıcı çizgiler oluşmaya başladı.

Başta Wuhan olmak üzere karantina altındaki şehirlerde görev alan sağlık çalışanları, fiziksel zararların yanında psikolojik olarak da zarar görüyorlar. Pekin’de görevli olan terapist Candice Qin, “Fiziksel ve zihinsel olarak Wuhan’daki her doktor ve hemşirenin zorluklar yaşadığını düşünüyorum. Hastaların endişeli olduğunu biliyoruz. Ama aynı şekilde doktorların da insan olduğunu unutmamalıyız” dedi.

Xinhua tarafından paylaşılan hemşirelerin videosu:

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