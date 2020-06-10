Sağlık Bakanı Koronavirüs Vakaları Yaş Ortalamasını Açıkladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda ülkemizdeki yeni vakaların ve ölen kişilerin yaş ortalamalarını açıkladı. Koca, ayrıca virüsün etkisinin azaldığı yönündeki kanının riskli olduğunu vurguladı.

Çin’de ortaya çıkan ve COVID-19 hastalığına sebep koronavirüs, oldukça hızlı bir şekilde Çin sınırlarını aşmış ve tüm dünya geneline yayılmıştı. Açıklanan resmi rakamlara göre dünya genelinde 7,2 milyondan fazla insana bulaşan virüs, 413 binden fazla insanın da hayatını kaybetmesine neden oldu.

Dünya genelinde etkisini hissettiren virüs, mart ayı içerisinde ülkemizde de varlığını hissettirmiş ve ilk COVID-19 vakası tespit edilmişti. Açıklanan resmi rakamlara göre ülkemizde 173 binden fazla kişiye bulaşan virüs, 4 bin 700’den fazla insanımızın da hayatını kaybetmesine neden oldu.

Türkiye’deki koronavirüs vakalarının yaş ortalaması:

Koronavirüs ile ilgili ilk vakanın tespitinden sonra vaka sayısı hızla artsa da alınan önlemler sayesinde koronavirüs salgının yayılma hızı yavaşladı. Özellikle son günlerde iyileşen hasta sayısı, tespit edilen vaka sayısını oldukça üstünde seyrediyor.

Salgının başladığı günden bu yana yeni vakalar ve yeni gelişmelerle ilgili bilgilendirmeleri yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, resmi Twitter hesabından salgınla ilgili yeni istatistikleri açıkladı. Koca, vefatlarda ve yeni vakalardaki yaş ortalamalarının yanı sıra tanı konan hasta sayısının yeni iyileşen hastalara oranını da paylaştı. Sağlık Bakanı, resmi Twitter hesabından şu bilgileri verdi:

Yeni tanı konan hasta sayısı, yeni iyileşen hasta sayısının %40’ı kadar.

Yaş ortalaması yeni vakalarda 36, vefatlarda 71.

Yeni hastalar sebebiyle artan yoğun bakım ihtiyacı düne yakın.

Koca, paylaştığı tweet'te son olarak virüsün etkisinin azaldığı düşüncesinin riskli olduğunu söylerken "Normal olan tedbirdir" dedi.