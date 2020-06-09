Koronavirüs Salgını Ağustos Ayında Başlamış Olabilir

Geçtiğimiz sene Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs bugün hâlâ dünyada etkisini göstermeye devam ediyor. Çin'in virüs hakkında bilgisi olduğu hâlde bu bilgiyi dünyadan sakladığı teorileri de hâlâ konuşuluyor. Bu teorilerle ilgili yapılan bir araştırmada koronavirüsün aslında ağustos ayında ortaya çıkmış olabileceği görüldü.

Koronavirüsün sıfır noktası olarak kabul edilen Çin'in Wuhan kentinde, geçtiğimiz nisan ayında koronavirüse yakalanan son hastanın da tedavi edilmesiyle salgının bitişi kutlanmıştı. Geçtiğimiz senenin aralık ayında iyice etkisini göstermeye başlayan COVID-19'un aslında çok daha önce ortaya çıktığı ama bunun Çin tarafından dünyadan saklandığı bazı kesimlerce düşünülüyordu. Harvard Tıp Okulu, Boston Üniversitesi Halk Sağlığı Okulu ve Boston Çocuk Hastanesi tarafından yapılan yeni bir araştırmada, 2018 yılından günümüze kadar olan Wuhan'ın hastane otoparklarının uydu görüntüleri ve Wuhan vatandaşlarının internet aramaları incelendi.

2018'in ocak ayından 2020'nin nisan ayına kadar Wuhan'da bulunan belli başlı hastanelerin otoparklarını inceleyen araştırmacılar, Ağustos 2019'da bu hastanelerin otoparklarında gözle görülür bir araç artışı olmaya başladığını, Aralık 2019'da bu artışın tavan yapmış olduğunu fark etti. Çin'in Dışişleri Bakanlığı sözcüsüyse bu araştırmanın tamamen bir 'saçmalık' olduğunu iddia ederek bulguları reddetti.

Wuhan Tiyanyu Hastanesi'nde 2019'un ağustos ayında gerçekleşen artış:

Yapılan araştırmada hastanelerde artan araç trafiğinin yanı sıra 2020 yılının başlarında, ilk resmileşen koronavirüs vakalarından önce de Çin'in arama motoru Baidu'da koronavirüsün ana semptomları olan 'öksürük' ve 'ishal' gibi belirtilerin sıkça aranmaya başladığı tespit edildi. Araştırmacılar, elde edilen bulguları, "Wuhan'ın geçirdiği diğer normal grip sezonlarının aksine ağustos ayında, ishal ve öksürük gibi semptomların internet aramasında büyük bir artış tespit ettik" sözleriyle açıklarken Çin Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Hua Chunying, yaptığı basın toplantısında yapılan araştırmanın geçerli olmadığını şu sözlerle ifade etti: "Virüs salgını hakkında yüzeysel bir şekilde trafik artışına bakarak bir sonuçta bulunmak çok absürt bir durum."

Bu bulguları elde eden araştırmacılar da hastanelerdeki araç trafiği artışının direkt koronavirüsle alakalı olmayabileceğini söyledi. Araştırmada yer alan bazı doktorlar, elde edilen bulguların Wuhan'da aralık ayında bazı okulların kapatılmasına sebep olan normal grip döneminin başlangıcıyla alakalı olabileceğini belirtti. Şu an için toplamda 400 bin kişinin hayatını kaybettiği ve ölüm sayılarının hâlâ arttığı bugünlerde, Çin'in tüm bu yaşanan sürecin sorumlusu olup olmadığı yönünde yapılan tartışmalarsa oldukça hassas bir konu olarak karşımıza çıkıyor.