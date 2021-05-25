Sağlık Bakanlığı'ndan BioNTech Aşısıyla İlgili Yeni Çalışma

Sağlık Bakanlığı, BioNTech aşısının aşı dolaplarında bir ay süreyle saklanabileceğinin açıklanmasının ardından aşılama çalışmalarına aile hekimlerini de dahil etmeye karar verdi. Söz konusu uygulama için Aydın, pilot ile olarak seçildi.

Geçtiğimiz günlerde yeni bir açıklamada bulunan Sağlık Bakanlığı, Pfizer/BionTech ile 90 milyon doz yeni koronavirüs aşısı için anlaşma imzaladıklarını duyurmuştu. Söz konusu aşı anlaşması, Sağlık Bakanlığı'nın yaz aylarında salgın konusunda atmayı planladığı adımlar konusunda elini güçlendirmiş durumda.

Avrupa İlaç Ajansı’nın BioNTech aşısının saklama koşullarıyla ilgili yaptığı "aşı dolaplarında 2-4 derece arasında 5 gün yerine bir ay süreyle saklanabileceği" yönündeki açıklama, Sağlık Bakanlığı'nın aşılama çalışmalarının hızını artırmak için aile hekimlerini de aşılamaya dahil etme yönünde adım atmasını sağlanmış durumda.

Sağlık Bakanlığı, BioNTech aşısının aile sağlığı merkezlerinde uygulanabilirliğini test edecek

"Bakanlık, bu aşının aile hekimlerince uygulanabilmesi için Aydın’ı pilot il olarak seçti" şeklinde konuşan Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu 2. Başkanı Hacı Yusuf Eryazğan, "Aydın’da BioNTech aşısının artık aile sağlığı merkezlerinde de yapılabileceği bir pilot uygulama başlatılacağı bilgisi geldi" diyerek uygulamanın 81 ile yayılmasıyla toplum genelinde aşılama çalışması yapılabileceğini söyledi.

Sağlık Bakanlı tarafından paylaşılan verilere göre Türkiye'de iki doz koronavirüs olan kişi sayısı 12 milyon. Buna daha önce hastalığa yakalanan kişileri de kattığımızda Türkiye'de COVID-19 bağışıklığı bulunan 17 milyon kişi bulunduğunu söyleyebiliyoruz. Haziran ayı itibarıyla 30 milyon kişiye daha ilk doz COVID-19 aşısının yapılması planlanıyor.

Aşı uygulandıktan sonraki 10-14 günde antikor oluşmaya başladığını ve BioNTech aşısının tek dozda dahi yüksek koruyuculuğa sahip olduğunu düşünürsek temmuzun ikinci yarısı itibarıyla Türkiye'de yaklaşık 50 milyon kişinin COVID-19' karşı bağışık olacağını ve toplumsal bağışıklığı tartışmaya başlayabileceğimizi söyleyebiliriz.

Tam kapanmanın konuşulmadığı bir kış geçirebiliriz

Sağlık Bakanlığı'nın aşının aile hekimlerince uygulanacak bir aşılama çalışmasına geçiş yapması, birinci ve ikinci doz COVID-19 aşılarının hızla uygulanabileceği anlamına geliyor. BionTech ile imzalanan 90 milyon dozluk anlaşma, 45 milyon kişinin ikişer doz aşılanmasını sağlayabilir.

Dolayısı ile sonbahar aylarına kadar Türkiye'deki toplam COVID-19 bağışık kişi sayısı 60 milyona yaklaşabilir ve önümüzdeki sonbahar ve kış aylarını daha güvenli, topyekün bir kapanma söz konusu olmaksızın geçirebiliriz.