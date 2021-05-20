Pfizer/BionTech Sağlık Bakanlığıyla Aşı Anlaşması İmzaladı

Pfizer/BionTech, Türkiye'ye 90 milyon doz yeni koronavirüs aşısı göndermek için Sağlık Bakanlığı ile anlaşma imzaladıklarını duyurdu. 90 milyon dozluk anlaşmanın 30 milyon dozunun opsiyonel olduğu ifade edildi.

Amerikan ilaç şirketi Pfizer ile kurucuları Türk bilim insanları Prof. Dr. Uğur Şahin ve Dr. Özlem Türeci olan Alman biyoteknoloji şirketi BioNTech, ortak şekilde geliştirdikleri koronavirüs aşısından 30 milyon dozu opsiyonlu olmak üzere 90 milyon doz Türkiye'ye göndermek için Sağlık Bakanlığı ile anlaşma imzaladıklarını duyurdu.

Yeni anlaşma ile birlikte Türkiye, 2021 yılı içinde toplamda 120 milyon doz Pfizer/BioNtech aşısı almış olacak. BioNTech CEO'su Uğur Şahin, anlaşmayla ilgili olarak yaptığı açıklamada, "Amacımız, pandeminin sonlanması için dünyanın her yerine mümkün olduğunca çok aşı sağlamak. Türkiye'nin aşı çabalarını desteklediğimiz ve bize güvendikleri için mutluyuz" ifadelerini kullandığı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bu hafta içinde yapmış olduğu açıklamada sonbahara kadar 10 milyon doz Sinovac, 90 milyon doz BioNTech aşısı geleceğini ifade etmişti. Bakan Koca, aşılama çalışmalarında takvimin yakalanması halinde yaz ortasında Türkiye'nin toplumsal bağışıklığı yakalayabileceği ifade edildi.

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