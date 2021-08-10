Şahan Gökbakar Yayınlarını YouTube'a Yükleyenlere Telif Attı

Şahan Gökbakar, Marmaris'teki orman yangınlarında yaptığı canlı yayınlarla ilgili harekete geçti. Görüntüleri YouTube'a yükleyen ve para kazanan kanallara telif bildiriminde bulunduğunu söyleyen Gökbakar, buradan elde edeceği geliri yangın mağdurlarına bağışlayacak.

Geçtiğimiz günlerde en çok konuştuğumuz isimlerin başında, ünlü komedyen Şahan Gökbakar geliyordu. Marmaris'te evi bulunan, bölgedeki yangın söndürme çalışmalarına hem dahil olan hem de süreçle ilgili bilgi veren Gökbakar, bazı kesimler tarafından "hain" boyutuna varan eleştirilere maruz kalmasına rağmen mücadelesinden vazgeçmemişti.

Ünlü komedyen şimdiyse, yangınlar sırasında yaptığı canlı yayınlarla ilgili yeni bir adım attığını açıkladı. Instagram hesabı üzerinden açıklamalarda bulunan Şahan Gökbakar, yayınlarının pek çok YouTube kanalına izinsiz bir şekilde yüklendiğini söyledi. Bunların tamamına telif bildirimi attığını söyleyen Gökbakar, kendi canlı yayınlarını kullanarak para kazanan kanallar da olduğunu ve bunun peşini bırakmayacağını söyledi.

Gökbakar, teliften kazandığı parayı yangın mağdurlarına bağışlayacak

Şahan Gökbakar tarafından yapılan açıklamalarda, kendi yaptığı canlı yayınların YouTube'a eklenmesinin önüne geçilemeyeceğini ancak buradan elde edilecek haksız kazançla ilgili hak talebinde bulunabileceği ifade edildi. Konuyla ilgili olarak YouTube ile iletişime geçtiğinden bahseden komedyen, bu sayede bir hayır işi başlatmış olduğunu belirtti.

Şahan Gökbakar, canlı yayınlarını YouTube kanalına yükleyen ve bu görüntüler üzerinden para kazanan tüm kanalların gelirini talep edecek. Buradan elde ettiği parayı da yangında mağdur olan vatandaşlar için harcayacak. Gökbakar, konuyla ilgili yaptığı açıklamalarda "elde ettiğiniz gelir cebinize değil, yangın mağdurlarına gidecek" ifadelerini kullandı.