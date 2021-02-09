Vasıta Endeksi raporunu paylaşan Sahibinden.com, ocak ayında en çok görüntülenen ve en çok ilana koyulan otomobil modellerini, markalarını, model yıllarını ve dahasını açıkladı. Aktarılan bilgilere göre ikinci el piyasasında fiyatlar, ocak ayında da mikroskobik de olsa bir düşüş gördü.

Türkiye’nin en popüler 2. el ürün alışveriş platformlarından Sahibinden.com, Ocak 2021 verilerini açıkladı. Sahibinden.com’un paylaşmış olduğu verilere göre 2020 yılında astronomik bir artış yaşayan ikinci el araç fiyatları, 2021’in ilk ayında büyük olmasa da 2. el alım satım yapanların dikkatini çekecek bir düşüş gösterdi.

Aktarılan bilgilere göre Aralık 2020’de uzun zaman sonra ilk kez yüzde 1 de olsa bir fiyat düşüşü gösteren 2. el araç fiyatları, Ocak 2021’de de benzer seviyede düşmeye devam etti. Böylece araç fiyatları son iki ayda toplamda yüzde 2 düşmüş oldu. Paylaşılan Vasıta Endeksi raporuna göre ocak ayında en çok ilan verilen araç kategorisi otomobil oldu. Otomobili sırasıyla minivan&panelvan, arazi/SUV&pick-up, ticari araçlar ve motosiklet takip etti.

Sahibinden.com’un raporuna göre Ocak 2021’de en çok beyaz, siyah, gri, gümüş ve kırmızı renkli; yakıt türü dizel ve model yılı 2015 olan otomobiller satışa konuldu. Satışa sunulan araçların yüzde 37’sini, 100 bin TL ve altında fiyata sahip araçlar oluşturdu. Satışa konulan otomobiller en çok 22:00-23:00 saatleri arasında incelenirken; ilanların ortalama incelenme süresi 10 dakika 15 saniye oldu.

Sahibinden.com’da en çok ilana konan otomobil modelleri

Sahibinden.com’da en çok ilana konan otomobil model yılları

Sahibinden.com’da en çok ilana konan otomobil fiyat aralıkları

Sahibinden.com’da en çok görüntülenen otomobil markaları