Sahibinden.com tarafından paylaşılan verilere göre otomobil fiyatları, 4 aydır düşmeye devam ediyor. Yine de dört aylık periyottaki ortalama düşüş yüzde 4 gibi küçük bir oran.

Aylık verilerini düzenli olarak paylaşan Türkiye’nin popüler ikinci el ürün alım satım platformlarından Sahibinden.com, otomobil fiyatlarında geçtiğimiz aralık ayında başlayan düşüşün, 2021 yılının ilk çeyreği boyunca devam ettiğini bildirdi. Paylaşılan verilere göre otomobil fiyatları, son 4 ayda ortalama yüzde 4 düşüş gösterdi.

Geçtiğimiz aylarda olduğu gibi mart ayında da en çok ilan verilen vasıta kategorisi “otomobil” oldu. En çok ilan verilen otomobil modellerine, markalara, model yıllarına ve fiyat aralıklarına baktığımızda ise oranların değiştiğini görsek de sıralamanın korunduğunu görüyoruz. En çok ilan verilen binek otomobil Renault Clio olmaya devam ederken; en çok ilan verilen Arazi/SUV&Pick-up markası Nissan olmaya devam etti.

Mart ayı verilerine göre en çok ilan verilen otomobil renkleri sırasıyla beyaz, siyah, gri, gümüş gri ve kırmızı olmaya devam ederken; en fazla ilan verilen yakıt türü dizel oldu. En fazla ilan verilen kilometre aralığı yüzde 36 ile 0-100 bin kilometre olurken; kullanıcılar en çok 22:00-23:00 saatleri arasında ilanlara göz attı ve ortalama ilan inceleme süresi 10 dakika oldu.

Sahibinden’e en fazla ilan koyulan otomobil modelleri

Sahibinden’e en fazla ilan koyulan model yılları

Sahibinden.com’da en çok ilana konan otomobil fiyat aralıkları

Sahibinden.com’da en çok görüntülenen otomobil markaları