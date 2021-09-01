3 Milyon TL'ye Satılan NFT Eserin Sahte Olduğu Ortaya Çıktı

İngiltere'de bir bilgisayar korsanı, dünyanın en ünlü sokak sanatçılarından Banksy'nin resmi internet sitesi üzerinden Bansky'e ait olmayan bir NFT eseri 2 milyon 800 bin TL'ye sattı.

Bildiğiniz üzere uzun bir süredir ünlü sanatçılar, eserlerini NFT'ye dönüştürerek dijital ortamlarda satmaya başladı. Hatırlayacak olursanız dün akşam saatlerinde sizlere bu kervana katılan yeni ismin ünlü sokak sanatçısı Banksy olduğunu söylemiştik.

NFT'yi satan kişinin Banksy olup olmadığı kesin değildi ancak bu sabah Banksy ekibinden gelen açıklamaya göre ünlü sanatçının internet sitesi saldırıya uğradı. Bir bilgisayar korsanı, Banksy'e ait olmayan bir eseri Banksy'nin resmi internet sitesinde müzayede ile birlikte 244 bin sterline (2 milyon 800 bin TL) satmayı başardı.

Banksy, İngiltere başta olmak üzere dünyanın dört bir yanında yaptığı graffitilerle günümüzün en önemli sokak sanatçılarından biri haline geldi. Banksy'nin NFT'si için 244 bin sterlin ödeyen hayranı, Banksy'nin ilk NFT eserini satın aldığı için mutluydu ancak daha Twitter'dan gelen mesajla aldatıldığını öğrendi ve planlanmış bir hırsızlığın kurbanı olduğunu dile getirdi.

Böyle bir olayın bir daha gerçekleşmesini istemeyen Banksy ekibi, BBC'ye yaptığı açıklamada hiçbir Banksy eserinin NFT müzayedesinde olmadığını dile getirdi.