Dünyaca ünlü graffiti sanatçısı Banksy’nin olduğu iddia edilen bir NFT eseri, 100 Ethereum karşılığında satıldı. Bugün erken saatlerde satılan ‘Great Redistribution of the Climate Change Disaster’ eserinin satıcısının gerçekten Banksy olduğu kabul edilse de, bunu sorgulayanlar da oldu.

Bu sene yaygınlaşan NFT satışlarından bir diğeri, yine dudak uçuklatan bir fiyatla gerçekleştirildi. Dünyaca ünlü graffiti sanatçısı Banksy, bilinen tarzının dışında bir eserini eşsiz bir dijital eser haline getirerek NFT satış sitesi OpenSea’de sattı.

OpenSea’deki listeleme, NFT koleksiyoncularını ve meraklılarını şaşırttı. 100 Ethereum’a satışa çıkan ‘Great Redistribution of the Climate Change Disaster’ adlı eser, bugün erken saatlerde satıldı.

Satıcının Banksy olup olmadığı kesin değil:

Dünyaca ünlü İngiliz graffiti sanatçısı Banksy’nin resmî internet sitesinde bugün, eserlerinden birinin NFT satış bağlantısı paylaşıldı. Yine yakın saatlerde bu NFT, kendine alıcı buldu. Sanatçının ‘Great Redistribution of the Climate Change Disaster’ adlı, ‘pixel art’ tarzı eseri 100 Ethereum’a; yani günümüz değeriyle yaklaşık 340 bin dolara satıldı.

Eser, CryptoPunks’ın ‘Punk #7804’ adlı eserinden uyarlanmıştı. Adı “İklim Değişikliği Felaketinin Büyük Yeniden Dağıtımı” şeklinde Türkçeye çevrilebilecek eserin Banksy’ye ait olup olmadığı, NFT koleksiyoncusu Pranksy tarafından sorgulandı. Zira NFT’yi listeleyen kullanıcının adı Banksy değildi. Ancak iklim değişikliğine parmak basılmış olması ve Banksy’nin listelemede görünen ‘gaakmann’ adını daha önce de kullanmış olması, meraklılara “herhalde odur ya” dedirtti. Ancak Banksy’nin internet sitesinin hack’lenmiş olması da olası. Zira Pest Control gibi bir kaynaktan henüz bir doğrulama gelmiş değil. Kim bilir; belki de bir hacker hazır ‘Punk #7804’ NFT’siyle biraz oynayıp Banksy olduğunu iddia ederek eseri 100 ETH’ye yutturdu.