Son dönemde dünyanın gündemine oturan, Çin’den yayılan Corona virüsünün ardından sosyal medyada virüsten korunmak için sahte tedaviler paylaşılmaya başlandı. Bu yöntemlerin büyük kısmı faydalı olmak bir kenara, kişilerin sağlığını riske atıyor.

Dünyanın dört bir yanında bilim insanları, Corona virüsüne bir çözüm bulmak için çalışmalar yapıyor. Çin’in Wuhan kentinden yayılmaya başlayan hastalığın bugüne kadar 10 bine yakın insanı etkilediği ve 200’den fazla ölümün nedeni olduğu öne sürülüyor.

Genellikle bir olay dünya gündemine oturduktan çok kısa bir süre sonra o olayla ilgili yalan haberler, komplo teorileri ve söylentiler gelmeye başlıyor. Bildiğiniz üzere Corona virüsü de bir anda dünyanın gündemine oturdu ve bu salgında da durum çok farklı olmadı.

Facebook resmi blogundan uyarı yayınladı:

Facebook, resmi blogundan Corona virüsüyle ilgili bir duyuru paylaştı. Bugüne kadar fark etmemiş olanlar için sosyal medyanın yalan haberlerin en hızlı yayıldığı mecra olduğunu belirtmekte fayda bulunuyor. Facebook, Dünya Sağlık Örgütü tarafından uluslararası acil durum ilan edilen salgında pek çok kişinin platformu hatalı bilgiler yaymak için kullandığını belirtti. Ne yazık ki Facebook’ta yer alan çoğu bilgi hatalı.

Konuyla ilgili açıklama yapan Facebook, “Küresel üçüncü parti doğruluk onaylama ağımız, Corona virüsüyle ilgili içerikleri incelemek ve yanlış bilgi veren içerikleri kaldırmak için çalışmalarına devam ediyor. Bir bilginin hatalı olduğuna karar verdiklerinde Facebook ve Instagram’da yayılmasını kısıtlıyor ve insanlarla partnerlerimizden gelen bilgileri paylaşıyoruz. Ayrıca hatalı bilgileri hâlihazırda paylaşmış ya da paylaşmaya çalışan kişileri de bu içerik hakkında uyarıyor ve paylaşımlarının doğruluk kontrolüne girdiğini belirtiyoruz” ifadelerini kullandı.

Firma ayrıca sahte bilgilerin yayılmasını durdurmak amacıyla çalışmalar yaptığını belirtiyor. Bu çalışmalarda öncelik ise şirketin tabiriyle 'dünyanın önde gelen sağlık kuruluşları' tarafından yapılan uyarılarda.

Sosyal medyada paylaşılan bilgilere dikkat:

Sosyal medyada bilgi kirliliği yaşanması ciddi bir problem olarak gözüküyor. Dünyanın en büyük sosyal ağı olan Facebook’ta böyle bilgiler yayılmasını kimse istemiyor ancak sorun şimdiden çok ciddi bir hâl almış durumda.

Sosyal medyada bu tür içeriklerle karşılaşırsanız öncelikle içeriğin doğru olup olmadığını kontrol etmeniz faydanıza olacaktır. Böylelikle yalan haberlerin yayılmasına engel olabilir, insanların bu tür içerikler nedeniyle zarar görmesinin önüne geçebilirsiniz.