Gazeteci Eşref Larsen, X (eski adıyla Twitter) üzerinden yaptığı açıklamalar ile dolandırıcı olduğunu öne sürdüğü bir kadını ifşa etti. Suçlamalar oldukça ciddi gözüküyor.

Gün geçmiyor ki ülkemizde yeni bir dolandırıcılık iddiası gündeme düşmesin. Şimdi de X'te bir gazeteci, isminin Ela Sevgi Altunbaş olduğunu öne sürdüğü bir kadının dolandırıcı olduğunu iddia etti. Gazeteciye göre kadın, insanları sömürmek için farklı kimliklere bürünüyor.

Her şey bir video ile başladı

Gazeteci, ilk olarak Şirinyer Hipodromu'nda bir işçinin tokat yediği videonun altında Ela Sevgi Altunbaş ile karşılaştığını ifade ediyor. Kadının, işçinin kızı olduğunu iddia ettiği bir gönderiyi de paylaşan gazeteci, kadınla iletişime geçtiğini söyledi. Hatta konuşmalarına ait olduğunu öne sürdüğü ekran görüntülerini de paylaştı.

Daha sonra ilk haberdeki işçiye ulaştığını, kendisinin böyle bir kızı olmadığı bilgisini aldığını söyleyen gazeteci, bu durumu Ela Sevgi Altunbaş'a da sorduğunu ancak olumsuz cevaplar aldığını belirterek, daha sonra da kadının profilini paylaştığını belirtti. İki kişinin arasındaki konuşmalarda Ela Sevgi Altunbaş'ın bu iddialardan pek de rahatsız olmadığı görülüyor:

Gazeteci daha sonra kendisine gelen şikayet paylaşımlarını da X üzerinden yayınlamayı ihmal etmedi. Bu iddialara göre kadın, depremzede olduğunu söyleyerek bazı kişilerin evlerine konuk oluyordu. Sonrasında da kişilerin evlerinde tek kaldığında evlerdeki değerli eşyaları çalıp sırra kadem basıyordu. Hatta iddialara göre kadın, daha önce de kocasını bıçaklamış ve kendi kendisine zarar verip yardım istemiş. Gazeteciye göre suç duyuruları nedeniyle tutuklanan kadın, daha sonra serbest kalmış. Konuyla ilgili olarak paylaşılan yazışma ve görseller de durumu ortaya koyuyor.

Bir başka kişi de iddiaların merkezinde yer alan Altunbaş'ın erkekleri kandırdığını, eşiyle de birlikte olup zor zamanlar yaşamasına neden olduğunu öne sürdü. Kadın hakkında çok sayıda mesaj aldığını belirten gazeteci ise mesaj kutusunun adeta patladığını ifade etti. Gelen mesajlardan da örnekler paylaştı.

Bakalım bu iddiaların sonucunda ortaya çıkacak gerçekler nasıl olacak? Yeni gelişmeler oldukça sizleri bilgilendirmeye de devam edeceğiz.