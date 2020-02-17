İsrail Savunma Kuvvetleri, Hamas'ın İsrail askerlerinin telefonunu sızmak için sahte sosyal medya hesapları oluşturduğunu açıkladı. Hamas, İsrail askerlerini kandırmak için sahte kadın profilleri kullandı.

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) sözcüsüne göre Filistin'deki Hamas grubu üyeleri, İsrail askerlerinin telefonlarına kötü amaçlı yazılımlar bulaştırmak için genç kadın fotoğrafları içeren sahte sosyal medya hesapları kullandı. IDF, bazı askerlerin kötü amaçlı uygulamaları yüklediklerini ve ardından İsrail istihbaratının Hamas'ın hack altyapısını devirdiğini söyledi.

IDF, Hamas üyelerinin Facebook, Instagram ve Telegram hesapları oluşturduğunu ve ardından İsrail askerlerine yaklaştığını söyledi. Tuğgeneral Hild Silberman'a göre Hamas askerleri, İbranice konuşamamaları nedeniyle kendilerini yeni İsrail göçmenleri olarak tanıttı. IDF müfettişleri, saldırı amacıyla kullanılan 6 hesabı izlediklerini söyledi. Bu hesaplar, Sarah Orlova, Maria Jacobova, Eden Ben Ezra, Noa Danon, Yael Azoulay ve Rebecca Aboxis olarak açıklandı.

Sahte hesaplarla mesajlaşan İsrail askerleri, daha fazla fotoğraf vaadiyle Catch & See, Grixy ve Zatu adlı sohbet uygulamalarından birine yönlendirildi. Silberman, uygulamaların yüklendikten sonra askerlerin telefonlarında çalışmayacacağını gösteren bir hata mesajı verdiğini söyledi. Uygulamalar daha sonra menüdeki simgeleri telefondan silerek kaldırıldığı izlenimi verdi.

Aslında uygulama arka planda çalışmaya devam ediyor ve kullanıcıların SMS mesajlarını, kişileri ve daha fazlasını ele geçiriyordu. Uygulamalar ayrıca cihaza başka kötü amaçlı yazılımlar yükleyebiliyor, telefonun konumunu gerçek zamanlı olarak izleyebiliyor ve hatta kamerasından ekran görüntüsü alabiliyor. İsrail ordusu, sahte hesaplardan ulaşılan askerlere rapor vermeleri çağrısında bulunurken, telefonunda casus yazılım tespit edilen askerlerin rütbeleri açıklanmadı.