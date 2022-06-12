Rezervasyon Dolandırıcılığı Milyonlarca TL Zarara Yol Açtı

Tatil sitelerinin taklit edilmesiyle ortaya çıktığı belirtilen sahte online rezervasyon dolandırıcılığının son dokuz ayda ciddi artış gösterdiği açıklandı. Buna göre turizm sektöründe bu süreç içerisinde 34 milyon TL'den fazla zarar edildi.

Maalesef dolandırıcılık problemi gittikçe daha da büyük bir sorun hâle geliyor. Her gün birçok insan, farklı konularda dolandırılıyor ve parasını kaybediyor. Şimdi de gelen haberler, lüks oteller gibi yerlerin internet sitelerinin kopyalanması sonucu ortaya çıkan ‘rezervasyon’ dolandırıcılığının büyük artış gösterdiğini ortaya koydu.

Açıklamalara göre turizm sektörü, sahte tatil siteleri gibi şeyleri içeren bu tarz dolandırıcılıklardan son dokuz ayda 34 milyon 231 bin lira zarar uğradı. Bunun yanı sıra sektörden bu konuya yönelik tedbirlerin alındığı da aktarıldı.

Pandemi sonrası turizm ihtiyacının artması dolandırıcılığı arttırdı

Açıklamalarda, turizm sektöründen kişiler, web güvenliği, internet dolandırıcılığı gibi konularda eğitim almaya başladığı ifade edildi. Siber güvenlik uzmanları ise COVID-19 salgınıyla birlikte birçok kişinin e-ticarete yöneldiğini belirtti ve çevrim içi rezervasyon konusunda yaşananların temelinde bunun yer aldığına vurgu yaptı.

Ayrıca, e-ticaret platformların bu duruma hazırlıksız yakalandığı ve günümüzün en korkutucu suçlarından olan veri hırsızlığının gerçekleştiği ifade edildi. Uzmanlar, turizm sektöründe sahte rezervasyon yöntemiyle oluşan zararın 2 milyon dolar olduğunu, buna ek olarak tespit edilemeyen zararların da bulunabileceğini sözlerine ekledi.

Pandemi sonrası turizm ihtiyacının artmasıyla bunun oluştuğu belirtilirken, son olarak insanların telefon üzerinden kimlik numarası, anne kızlık soy ismi gibi bilgileri vermekten kaçınması gerektiğine dikkat çekildi.