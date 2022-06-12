Bireysel Kredi Kullanan Kişilerin Sayısı Açıklandı

Türkiye Bankalar Birliği (TBB), ülke çapında kredi kullanımı ile ilgili veriler paylaştı. Veriler incelendiğinde, bireysel kredi kullanan kişilerin sayısının 36 milyon 52 bin kişiye, toplam borcun ise 1 trilyon 137 milyar liraya ulaştığı görüldü.

Bilindiği üzere devam eden ekonomik sıkıntılar, birçok insanın kredilere yönelmesine neden oluyor. Geçtiğimiz günlerde Bankacılık ve Düzenleme Kurumu (BDDK) krediler ile ilgili önemli değişikliklere gitmişti. Bu düzenlemede 50 ila 100 bin lira arasındaki krediler için vade sınırı 24 ay, 100 bin ve üzeri için ise 12 ay olarak belirlenmişti. Ayrıca kredi kartı borçlarının asgari ödeme tutarında değişikliğe gidilmiş, 25 bin TL üzeri limitli kartlarda bu oran %40’a çıkarılmıştı.

Şimdi ise Türkiye Bankalar Birliği’nden (TBB), ülke çapında kredi kullanan kişi sayısı ile ilgili açıklamalar yapıldı. TBB Risk Merkezi tarafından paylaşılan verilerde nisan ayı sonu itibariyle bireysel kredi borcu olan kişi sayısının 36 milyon 52 bin kişiye ulaştığı ifade edildi. Geçtiğimiz yılın aynı döneminde bu sayı 34 milyon 538 bin idi. Salgın öncesi ise 32 milyon 156 bin kişinin bireysel kredi borcu vardı.

Toplam borç son bir yılda 1 trilyon liranın üzerine çıktı

TBB tarafından paylaşılan sayılar, toplam kredi borcunu da içeriyordu. Buna göre 2022 nisan sonu itibarıyla toplam kredi borcu tutarı, geride bıraktığımız bir yılda 902,5 milyar liradan 1 trilyon 137 milyar liraya ulaşarak önemli bir artış gösterdi. Bu sayının geçtiğimiz yılın aralık ayında 1 trilyon 47 milyar, 2020’nin mart ayında ise 659 milyar lira olduğu da gelen açıklamalar arasında yer aldı.

Bunun yanı sıra son bir yıl içerisinde bireysel kredi borcu ortalamasına dair veriler de dikkat çekti. Buna göre geçtiğimiz yıl 26 bin 131 TL olan bu sayı, nisan ayı itibarıyla 31 bin 541 liraya ulaştı. Konut kredisi borcu olanların azaldığını gösteren TBB verileri, bu borca sahip kişilerin bir yılda 2 milyon 539 binden 2 milyon 479 bine indiğini ortaya koydu. Konut kredisindeki borç tutarının ise 285,4 milyar liradan 330,9 milyar liraya yükseldi.

Fiyatı ciddi derecede artan şeylerden biri olan taşıtlara yönelik kredilerle ilgili veriler de paylaşıldı. Buna göre taşıt kredisi kullanan kişi sayısı 473 binden 438 bin kişiye geriledi. Tutar ise 47,9 milyar TL’den 62,3 milyar liraya yükseldi.

Son olarak veriler, ihtiyaç kredisi kullananlarda da artış olduğunu gözler önüne serdi. Bu tarz kredi kullananların sayısının 28 milyon 297 binden 28 milyon 627 bine çıktığı görülürken, tutarın 414,5 milyardan 502,3 milyar liraya ulaşması dikkat çekti.