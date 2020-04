Deep Silver, Saints Row serisinin merakla beklenen yeni oyunu Saints Row: The Third Remastered'ın tanıtım videosunu yayınladı. Serinin üçüncü oyununun elden geçirilmiş versiyonu olacak yapım, 22 Mayıs'ta oyuncuların beğenisine sunulacak.

İlk kez 2006 yılında piyasaya sürülen Saints Row oyun serisi, çıktığı günden beri yayınlanan devam oyunlarıyla pek çok oyun tutkununun beğenisini kazanmayı başardı. Özellikle 2011 yılında yayınlanan Saints Row: The Third ile büyük sükse yapmış oyun serisinin yeni bir oyunla karşımıza çıkacağını geçtiğimiz aylarda öğrenmiştik.

Bu noktada yayıncı firma Deep Silver, Saints Row serisinin merakla beklenen yeni oyunu Saints Row: The Third Remastered’ı bugün itibarıyla resmen duyurdu. 2011 yılında yayınlanan oyunun elden geçirilmiş versiyonu olacak bu yapım, 22 Mayıs 2020 tarihinde oyuncuların beğenisine sunulacak. Dilerseniz oyunun konusuna geçmeden önce yayınlanan tanıtım videosuna kısaca göz atalım.

Saints Row: The Third Remastered’dan tanıtım videosu geldi:

2011 yılında PC, PlayStation 3 ve Xbox 360 platformları için çıkış yapan Saints Row: The Third, mizahla harmanlanmış GTA benzeri bir oyundu. Stilwater bölgesini ele geçiren sokak çetesi Third Street Saints’in liderini kontrol ettiğimiz serinin üçüncü oyununda, oyun başlar başlamaz kendimizi bir soygunun içerisinde bulmuştuk.

Daha ilk sahnesinde bile aksiyon tutkunlarını mest etmeyi başaran Saints Row: The Third, olayların işlenişi ve konuların ele alınış biçimiyle kendine has bir oyundu. O yıllarda gelen olumlu eleştiriler ve satış rakamlarıyla yapımcı firmanın yüzünü güldüren oyun, şimdi serinin hayranlarıyla tekrar buluşmak için remastered versiyonuyla geri dönüyor.

PC, PlayStation 4 ve Xbox One konsolları için herhangi bir erteleme olmazsa 22 Mayıs 2020 tarihinde çıkacak oyunun PC cephesindeki dağıtıcılığını Epic Games üstleniyor. Epic Games Store üzerinde şu anda 249 TL’den ön siparişe sunulan oyunun Epic sayfasına ulaşmak için bu bağlantıyı kullanabilir ve oyuna ön siparişle sahip olabilirsiniz.