Sakalın Yumruğun Şiddetini Azaltabildiği Keşfedildi

İnsan sakalının bir yumruğun şiddetini azaltıp azaltamayacağı üzerinde çalışan araştırmacılar, sakalın gerçekten de şiddeti azalttığı yönünde bir sonuca vardı ancak araştırmacılar, sonuç hakkında bazı uyarılarda da bulundu.

Günümüzde sakal, erkekler için bir güzellik aracı olmanın yanı sıra adeta bir hobi hâline de dönüşmüş durumda. Birçok erkek kendisine en uygun sakalı bulmanın peşinde koşuyor. Bazılarıysa yüzünde bulunan sakalı abartılı şekillere sokuyor. Hatta sakalına şekil veren insanların birbirleriyle yarıştığı yarışmalar bile bulunuyor.

Yapılan yeni bir araştırma, sakalın yalnızca güzellik kazandıran bir araç olmadığını ortaya çıkardı. Bildiğiniz üzere insanların çoğu kavga esnasında ilk olarak yumruğa yönelir ve karşısındaki kişinin yüzüne bir yumruk atar. İşte bu yumruğun şiddeti, araştırmaya göre sakalı olan insanlarda daha az hissediliyor.

Sakal yumruğun şiddetini azaltıyor mu?

Çalışmayı yapan araştırmacılar, sakalı olan erkeklerin bir dövüş esnasında herhangi bir avantaja sahip olup olmadıkları konusunu araştırdılar. Tabii araştırma esnasında yumruk yemek için can atan birisini bulamadıklarından araştırmacılar, kendilerine insan çenesi işlevi görecek bir maket yaptılar. Sakal olarak da koyun tüyü kullandılar.

Integrative Organismal Biology’de çalışmalarının sonucunu yayınlayan araştırmacılar; sakalı andıran tüyle kaplı yapının, tüyleri kesilmiş veya koparılmış örnekten %37 daha fazla enerji emebildiğini paylaştı Bu örnekler, testlerin %45’inde şiddetin etkisiyle çatladı. Bununla birlikte tamamen tüysüz modeller neredeyse her testte çatladı.

Araştırmacılara göre bu durumun nedeni, sakalın varlığıydı. Sakal, yumruktan gelen şiddetin bir kısmını emmeyi başarmıştı. Çalışmayla birlikte araştırmacılar, “Sakal gerçekten de sağlam bir yumruktan gelen şiddetin gücünü önemli ölçüde azaltabilir ve enerjiyi emebilir” sonucuna vardılar.

Araştırmanın sonucu ve MMA dövüşçüleri üzerinde yapılan bir başka araştırmanın sonucu karşılaştırılınca araştırmacılar, elde ettikleri sonucun 'sakalların yenilmeye karşı koruma sağladığına dair hiçbir kanıt sunmadığı' konusunda da uyarıda bulundular. Bununla birlikte testte kullanılan ve sakal yerine geçen malzeme koyun tüyü olduğundan bu sonucun ancak o kadar gür ve sık sakala sahip insanlar üzerinde geçerli olabileceğini de eklediler.