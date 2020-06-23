Tarımda Düşünülenden Çok Daha Fazla Antibiyotik Kullanılıyor

Dünya Sağlık Örgütü, Dünya Hayvan Sağlığı Örgütü ve Gıda ve Tarım Örgütü’nün antibiyotik kullanımı hakkında yaptığı yeni bir çalışma, tarım ürünlerinin korunması için kullanılan antibiyotik miktarının düşünülenden çok daha fazla olduğunu gösteriyor.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Dünya Hayvan Sağlığı Örgütü (DHSÖ) ve Gıda ve Tarım Örgütü (GTÖ), farklı alanlardaki antibiyotik kullanımına odaklanan yeni bir çalışma gerçekleştirdi. Yapılan çalışmada, tarım alanındaki antibiyotik kullanımının düşünülenden çok daha fazla olduğu ortaya çıkarıldı.

DSÖ, DHSÖ ve GTÖ’nün yaptığı çalışmada, tarım alanındaki antibiyotik kullanımının insan ve hayvan sağlığı için antibiyotik kullanımından daha az takip edildiği de ortaya çıktı. Üç örgütün çalışmasında yer alan ankete katılan 158 ülkenin yüzde 26’sı insan sağlığı alanında, yüzde 23 ise hayvan sağlığı alanında antibiyotik kullanımı takip ediyor.

Tarım alanında antibiyotik kullanımının takibinde ise bu oran beklenmedik düzeyde düşüyor. Çalışmaya katılan 158 ülkenin sadece yüzde 3’ü tarım alanında antibiyotik kullanımı, kullanılan antibiyotik türlerini ve miktarını takip ediyor.

Araştırmacılar, tarımda ekin bazlı antibiyotik kullanımının takip edilmemesinin altında, bu alanlarda kullanılan antibiyotik miktarının ihmal edilebilir olduğu düşüncesi olduğunu açıkladılar.

CABI Agriculture and Bioscience dergisinde yayınlanan çalışma, sadece Güneydoğu Asya’daki pirinç üretilen alanlarda yıllık 63 ton streptomisin ve 7 ton tetrasiklin kullanıldığını gösteriyor. Çalışma, bazı yıllarda ve bazı bölgelerdeki pirinç mahsulünün yüzde 10’unun en az bir tür antibiyotik içerdiğini gösteriyor.

Tarımda antibiyotik kullanımı endişe verici düzeylere ulaşmış durumda

Bilim insanları, genellikle bakteriyel hastalıklara karşı kullanılan antibiyotiklerin, etkili olamayacakları tarım ürünlerinin hastalıklarına karşı kullanılmasını ise endişe verici olarak değerlendiriyorlar.

Çalışmaya katılan bilim insanlarından Dr. Philip Taylor, tarım ürünlerindeki bazı zararlılara karşı antibiyotikleri öneren tarım danışmanlarının sayısının oldukça fazla olduğunu söyledi. Taylor, bu danışmanların antibiyotiklerin bu tür zararlılara karşı etkili olmayacağını bilmediğini tahmin ettiğini söyledi.

Tarım alanında antibiyotik kullanımı konusunda çalışmayı gerçekleştiren bilim insanları; ABD, Doğu Akdeniz, Güneydoğu Asya ve Pasifik kıyısında bulunan ülkelerde yetişen ürünler üzerinde çoğu harmanlanarak kullanılan 11 çeşit antibiyotik tespit ettiler. Tarımda önemli miktarda antibiyotik kullanıldığı bilinen Afrika’da ise bu konuya dair kayıt bulunmuyor.

Antibiyotiklerin tarım ürünlerinde kullanılması bakterilerin direncini artırıyor

Bilim insanları, tarım ürünlerini korumak için kullanılan antibiyotiklerin diğer alanlarda kullanımlarına göre daha yüksek oranda bakterilerin direncini artırdığını belirlediler. Araştırmacılar, antibiyotikler tarımsal kimyasallarla karıştırılarak kullanıldığında bakterilerin 100.000 kat daha hızlı direnç geliştirebildiğini ortaya çıkardılar. Bu durum, çiğ tüketilen tarım mahsullerinde gerçekleştiğinde insanların sağlığı açısından da önemli sorunlara potansiyel oluşturuyor.

Çalışmayı gerçekleştiren bilim insanları, tarım mahsullerinin korunması için antibiyotik kullanılması alanında daha fazla çalışma yapılması gerektiğini açıkladılar. Bu alanda daha fazla kaydın tutulması yapılacak çalışmalarında kapsamının genişlemesini sağlayabilir.