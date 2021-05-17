2019 yılının sonundan, 2020 yılının başından beri, koronavirüs salgını, resmi olarak dünyanın çoğunu gönüllü ya da zorunlu olarak karantinaya zorladı. Evden çalıştığımız, evden alışveriş yaptığımız hatta evden sosyalleşmeye çalıştığımız bu günlerde, evin içinde yapılacak aktiviteler ufaktan tükenmeye başladı. Eğer karantinanın ilk başında yapmadıysanız, söyleceklerimiz tam size göre.
Ekonomik kriz, depresyon derken aslında bir salgının artık nereye varabileceğini çok iyi biliyoruz. Ancak bu konuda kafa yormaktan kendini alıkoyamayanlar da var.
Salgın filmleri:
- Carriers
- Infection
- The Last Days
- The Cassandra Crossing
- Deranged
- Black Death
- Outbreak
- The Flu
- Blindness
- Contagion
- Resident Evil Serisi
- World War Z
- Andromeda Strain
- 28 Gün Sonra
- Train to Busan
- Virus
- Children of Men
İnsanların salgından daha tehlikeli olduğu bir gelecek Carriers
- Vizyon tarihi: 2009
- IMDb puanı: 6,0
- Yönetmen: David Pastor, Àlex Pastor
- Oyuncular: Chris Pine, Piper Perabo, Lou Taylor Pucci
Chris Pine, Piper Perabo ve Emily VanCamp, gibi oyuncuların yer aldığı Carriers, dünyanın bir virüs tarafından etki altında kalmasını anlatıyor. Film, yolculuklarında insanlığın yaptığı kötülüklerin salgın kadar tehdit edici olduğunu fark eden ve salgından kurtulmaya çalışan bir grup arkadaşı konu alıyor.
Kurgu ağırlıklı bir bakış açısı Infection
- Vizyon tarihi: 2004
- IMDb puanı: 6,1
- Yönetmen: Masayuki Ochiai
- Oyuncular: Michiko Hada, Mari Hoshino, Tae Kimura
Bir Japon filmi olan Infection, enfekte olanların sıvılaşarak yeşil bir yapışkanlığa dönüşmesini anlatıyor. Film her ne kadar gerçekçi olmasa da, salgınlara küresel bir bakış açısı getirmesi açısından oldukça önemli.
Salgının psikolojik bir durum olduğu The Last Days
- Vizyon tarihi: 2013
- IMDb puanı: 6,1
- Yönetmen: David Pastor, Àlex Pastor
- Oyuncular: Quim Gutiérrez, Jose Coronado, Marta Etura
Filmde, panik isimlik bir rahatsızlık fenomeni, insanların şiddetli bir şekilde agorafobik hale gelmesine neden oluyor. Daha önce gördüğümüz salgın filmlerinden daha farklı olan The Last Days’de, ana karakter Marc, bir ofis binasında mahsur kalıyor. Ancak kız arkadaşını bulmak zorunda olduğu için bir maceraya atılıyor.
İşin aksiyon tarafını sevenler için The Cassandra Crossing
- Vizyon tarihi: 1976
- IMDb puanı: 6,4
- Yönetmen: George P. Cosmatos
- Oyuncular: Sophia Loren, Richard Harris, Martin Sheen
Sophia Loren, Martin Sheen, Ava Gardner ve Burt Lancaster gibi usta oyuncuların yer aldığı bu filmde, İsveçli teröristler tarafından saldırıya uğrayan bir tren konu alınıyor. Trendeki herkesin hasta olduğu filmde, kimsenin trenden inmesine izin verilmiyor, ayrıca tren de dengesiz bir köprüye doğru hızlanıyor. Hem salgın hem de aksiyon unsurlarının ustaca işlendiği The Cassandra Crossing, yıldızlarla dolu kadrosu ile izlenmeyi hak ediyor.
14. yüzyıldaki veba salgınında yaşananlar: Black Death
- Vizyon tarihi: 2010
- IMDb puanı: 6,4
- Yönetmen: Christopher Smith
- Oyuncular: Eddie Redmayne, Sean Bean, Carice van Houten
En eski salgınlardan birini konu alan Black Death, 14. yüzyıl vebası sırasında geçiyor. Filmde, ünlü oyuncu Sean Bean, bir grup şövalyenin lideri olarak karşımıza çıkıyor. Black Death, isminden de anlaşılabileceği gibi atmosferi ve konusu açısından oldukça karanlık bir film.
Hastlığın sıfır noktasında: Outbreak
- Vizyon tarihi: 1995
- IMDb puanı: 6,6
- Yönetmen: Wolfgang Petersen
- Oyuncular: Dustin Hoffman, Rene Russo, Morgan Freeman
Outbreak, Amerika’nın Ebola benzeri bir hastalığın sıfır noktası haline geldiğinde tamamen karantinaya alınan hayali bir California’sını konu alıyor. Filmin hikayesi, enfekte olanı kontrol altına almayı ve hastalığı tedavi etmekle görevlendirilen CDC ve askeri tıp araştırmacılarını işliyor. Outbreak’teki hastalık ağırlıklı olarak 30-35 yaş arası insanları hedef alıyor.
H5N1 virüsünü anlatan The Flu
- Vizyon tarihi: 2013
- IMDb puanı: 6,6
- Yönetmen: Sung-su Kim
- Oyuncular: Jang Hyuk, Soo Ae, Min-ah Park
Bu Güney Kore filminde, H5N1 virüsünün ciddi şekilde ölümcül bir türü Bundang şehrini etkisi altına alıyor. Virüse yakalananların 36 saat içinde öldüğü bu filmde, virüsün etkisi altına aldığı şehirde yaklaşık 1 milyon insan yaşıyor ve hepsi topluca yok olma tehlikesiyle karşı karşıya.
Salgını farklı yönlerden ele alan Blindness
- Vizyon tarihi: 2008
- IMDb puanı: 6,6
- Yönetmen: Fernando Meirelles
- Oyuncular: Julianne Moore, Mark Ruffalo, Gael García Bernal
Jose Saramago'nun romanına dayanan yönetmen Fernando Meirelles'in (The Two Popes) imzasını taşıyan bu filmde, bulaşıcılığı yüksek bir hastalık dünya nüfusunun çoğunu kör ediyor. Blindness, izleyicisine bilim hakkında az şey sunmasına rağmen, insan doğasını tüm ayrıntılarıyla anlatıyor. Film insanlığın küresel bir felaketten kurtulmak için farklı bakış açılarını uyarlaması gerektiğini öne sürüyor.
Koronavirüs salgınına benzerliği ile dikkat çeken Contagion
- Vizyon tarihi: 2011
- IMDb puanı: 6,7
- Yönetmen: Steven Soderbergh
- Oyuncular: Matt Damon, Kate Winslet, Jude Law
Contagion, günümüzdeki koronavirüs salgınına biraz daha benziyor. Filmin başında ünlü oyuncu Gwyneth Paltrow’un korkunç ölümü, filmdeki hastalığın ne kadar ciddi olduğunu gösteriyor. Contagion, oldukça gerçekçi görünen bir pandemi sırasında, sıradan insanların neler yapacağına dair tüyler ürpertici bir sosyolojik araştırma olarak da kabul edilebilir. Tıpkı günümüzdeki gibi.
Sevilen oyun serisinden uyarlanan Resident Evil
- Vizyon tarihi: 2002
- IMDb puanı: 6,7
- Yönetmen: Paul W.S. Anderson
- Oyuncular: Milla Jovovich, Michelle Rodriguez, Ryan McCluskey
Capcom video oyunlarınan dayanan çoklu film serisi Resident Evil’da, bir şirketin insanlığın çoğunu zombiye dönüştüren bir virüs yaratması anlatılıyor. İnsan yapımı bu salgın, filmdeki karakterleri çok farklı yerlere götürüyor.
En hızlı koşan zombilerin olduğu World War Z
- Vizyon tarihi: 2013
- IMDb puanı: 7,0
- Yönetmen: Marc Forster
- Oyuncular: Brad Pitt, Mireille Enos, Daniella Kertesz
Şimdiye dek ekrana getirilen en büyük koşucu zombi kitlesinin anlatıldığı World War Z, Brad Pitt ve Mireille Enos gibi oyuncuları kadrosunda bulunduruyor. Filmde Brad Pitt, salgının kaynağını bulmak ve bu durum pandemiye dönüşmeden önce bir çare bulmaya çalışan eski bir Birleşmiş Milletler araştırmacısını oynuyor.
Dünya dışı bir virüsü anlatan Andromeda Strain
- Vizyon tarihi: 1971
- IMDb puanı: 7,2
- Yönetmen: Robert Wise
- Oyuncular: James Olson, Arthur Hill, David Wayne
Michael Crichton’un en çok satan 1969 romanına dayanan The Andromeda Strain, hızla değişen dünya dışı bir virüsün gizemini dünyaya yayılmadan çözmek için dört bilim adamından oluşan bir ekibin çaresiz çabalarını anlatıyor. Klostrofobik yeraltı laboratuvarı ortamı, Andromeda organizmasının sonuçları felaket ve dehşet verici olsa bile, filmi samimi hissettiriyor. Filmin bilime odaklanması, filmi çok daha gerçekçi ve korkutucu hale getiriyor.
Koca bir ülkeyi yıkıp geçen bir virüs 28 Gün Sonra
- Vizyon tarihi: 2002
- IMDb puanı: 7,6
- Yönetmen: Danny Boyle
- Oyuncular: Cillian Murphy, Naomie Harris, Christopher Eccleston
Gizemli bir virüsün Birleşik Krallık’ı yok etmesinden bir ay sonra hayatta kalanların bir araya geldiği 28 Gün Sonra, zombi filmlerini farklı bakış açısıyla izlememize neden oldu. Adeta bir hayatta kalma filmi olan 28 Gün Sonra, enfekte olan herkesi kalıcı olarak etkileyen bir viral salgını konu alıyor. Filmin bir de 28 Hafta Sonra isimli bir devam filmi var.
Çin sinemasından Train to Busan
- Vizyon tarihi: 2016
- IMDb puanı: 7,6
- Yönetmen: Sang-ho Yeon
- Oyuncular: Gong Yoo, Yu-mi Jung, Ma Dong-seok
Train to Busan, tarihin en iyi salgın filmlerinden biri olarak nitelendiriliyor. Aksiyon öğelerini işleme şekli de, filmi en iyi aksiyon filmleri listesine de sokabiliyor. Güney Kore’yi etkisi altına alan bir virüsün varlığı sırasında bir iş adamı ve kızı, Busan’a giden bir trene biniyor. Hareket halindeki tren her ne kadar dışarıdan güvenli olsa da, yolcuların bir bir enfekte olmasıyla filmde her şey ters gitmeye başlıyor.
Gerçek olayları anlatan Virus
- Vizyon tarihi: 2019
- IMDb puanı: 7,9
- Yönetmen: Aashiq Abu
- Oyuncular: Dileesh Pothan, Parvathy Thiruvothu, Basil Joseph
Kerala’daki 2018 Nipah virüs salgınını çevreleyen bu Hint filmi, gerçek olaylara ve yerel topluluğun hastalığın yayılmasını durdurmak için harekete geçme çabasını anlatıyor. Gerçek olaylardan esinlenmesi, filmi günümüzde bağdaştırma açısından oldukça gerçekçi kılıyor.
Listenin belki de en korkutucu filmi Children of Men
- Vizyon tarihi: 2006
- IMDb puanı: 7,9
- Yönetmen: Alfonso Cuarón
- Oyuncular: Julianne Moore, Clive Owen, Chiwetel Ejiofor
Listemizdeki en korkutucu filmlerden biri olan Children of Men, küresel bir grip salgınının ardından yeni çocukların doğumunu engelleyen bilinmeyen bir hastalığı konu alıyor. Filmde, dünya toplumsal bir çöküşün eşiğinde olarak resmediliyor. Children of Men’deki her şeye rağmen kalıcı olan inanç teması, günümüzdeki karantina döneminde izleyicilere umut verebilecek nitelikte.