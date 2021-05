Film izlemek karantina günlerinde yapılacak en eğlenceli aktivitelerden biri. İçinde bulunduğumuz durum ele alınırsa da, salgın filmleri izlemek hem izleyeni gerçeklikten koparmıyor, hem de salgın hakkında sosyolojik çıkarımlar yapmasını sağlıyor. Biz de bu sebeple, karantinada izlenecek en iyi 17 salgın filmini sizler için listeledik.

2019 yılının sonundan, 2020 yılının başından beri, koronavirüs salgını, resmi olarak dünyanın çoğunu gönüllü ya da zorunlu olarak karantinaya zorladı. Evden çalıştığımız, evden alışveriş yaptığımız hatta evden sosyalleşmeye çalıştığımız bu günlerde, evin içinde yapılacak aktiviteler ufaktan tükenmeye başladı. Eğer karantinanın ilk başında yapmadıysanız, söyleceklerimiz tam size göre.

Ekonomik kriz, depresyon derken aslında bir salgının artık nereye varabileceğini çok iyi biliyoruz. Ancak bu konuda kafa yormaktan kendini alıkoyamayanlar da var.

Salgın filmleri:

Carriers

Infection

The Last Days

The Cassandra Crossing

Deranged

Black Death

Outbreak

The Flu

Blindness

Contagion

Resident Evil Serisi

World War Z

Andromeda Strain

28 Gün Sonra

Train to Busan

Virus

Children of Men

İnsanların salgından daha tehlikeli olduğu bir gelecek Carriers

Vizyon tarihi: 2009

IMDb puanı: 6,0

Yönetmen: David Pastor, Àlex Pastor

Oyuncular: Chris Pine, Piper Perabo, Lou Taylor Pucci

Chris Pine, Piper Perabo ve Emily VanCamp, gibi oyuncuların yer aldığı Carriers, dünyanın bir virüs tarafından etki altında kalmasını anlatıyor. Film, yolculuklarında insanlığın yaptığı kötülüklerin salgın kadar tehdit edici olduğunu fark eden ve salgından kurtulmaya çalışan bir grup arkadaşı konu alıyor.

Kurgu ağırlıklı bir bakış açısı Infection

Vizyon tarihi: 2004

IMDb puanı: 6,1

Yönetmen: Masayuki Ochiai

Oyuncular: Michiko Hada, Mari Hoshino, Tae Kimura

Bir Japon filmi olan Infection, enfekte olanların sıvılaşarak yeşil bir yapışkanlığa dönüşmesini anlatıyor. Film her ne kadar gerçekçi olmasa da, salgınlara küresel bir bakış açısı getirmesi açısından oldukça önemli.

Salgının psikolojik bir durum olduğu The Last Days

Vizyon tarihi: 2013

IMDb puanı: 6,1

Yönetmen: David Pastor, Àlex Pastor

Oyuncular: Quim Gutiérrez, Jose Coronado, Marta Etura

Filmde, panik isimlik bir rahatsızlık fenomeni, insanların şiddetli bir şekilde agorafobik hale gelmesine neden oluyor. Daha önce gördüğümüz salgın filmlerinden daha farklı olan The Last Days’de, ana karakter Marc, bir ofis binasında mahsur kalıyor. Ancak kız arkadaşını bulmak zorunda olduğu için bir maceraya atılıyor.

İşin aksiyon tarafını sevenler için The Cassandra Crossing

Vizyon tarihi: 1976

IMDb puanı: 6,4

Yönetmen: George P. Cosmatos

Oyuncular: Sophia Loren, Richard Harris, Martin Sheen

Sophia Loren, Martin Sheen, Ava Gardner ve Burt Lancaster gibi usta oyuncuların yer aldığı bu filmde, İsveçli teröristler tarafından saldırıya uğrayan bir tren konu alınıyor. Trendeki herkesin hasta olduğu filmde, kimsenin trenden inmesine izin verilmiyor, ayrıca tren de dengesiz bir köprüye doğru hızlanıyor. Hem salgın hem de aksiyon unsurlarının ustaca işlendiği The Cassandra Crossing, yıldızlarla dolu kadrosu ile izlenmeyi hak ediyor.

14. yüzyıldaki veba salgınında yaşananlar: Black Death

Vizyon tarihi: 2010

IMDb puanı: 6,4

Yönetmen: Christopher Smith

Oyuncular: Eddie Redmayne, Sean Bean, Carice van Houten

En eski salgınlardan birini konu alan Black Death, 14. yüzyıl vebası sırasında geçiyor. Filmde, ünlü oyuncu Sean Bean, bir grup şövalyenin lideri olarak karşımıza çıkıyor. Black Death, isminden de anlaşılabileceği gibi atmosferi ve konusu açısından oldukça karanlık bir film.

Hastlığın sıfır noktasında: Outbreak

Vizyon tarihi: 1995

IMDb puanı: 6,6

Yönetmen: Wolfgang Petersen

Oyuncular: Dustin Hoffman, Rene Russo, Morgan Freeman

Outbreak, Amerika’nın Ebola benzeri bir hastalığın sıfır noktası haline geldiğinde tamamen karantinaya alınan hayali bir California’sını konu alıyor. Filmin hikayesi, enfekte olanı kontrol altına almayı ve hastalığı tedavi etmekle görevlendirilen CDC ve askeri tıp araştırmacılarını işliyor. Outbreak’teki hastalık ağırlıklı olarak 30-35 yaş arası insanları hedef alıyor.

H5N1 virüsünü anlatan The Flu

Vizyon tarihi: 2013

IMDb puanı: 6,6

Yönetmen: Sung-su Kim

Oyuncular: Jang Hyuk, Soo Ae, Min-ah Park

Bu Güney Kore filminde, H5N1 virüsünün ciddi şekilde ölümcül bir türü Bundang şehrini etkisi altına alıyor. Virüse yakalananların 36 saat içinde öldüğü bu filmde, virüsün etkisi altına aldığı şehirde yaklaşık 1 milyon insan yaşıyor ve hepsi topluca yok olma tehlikesiyle karşı karşıya.

Salgını farklı yönlerden ele alan Blindness

Vizyon tarihi: 2008

IMDb puanı: 6,6

Yönetmen: Fernando Meirelles

Oyuncular: Julianne Moore, Mark Ruffalo, Gael García Bernal

Jose Saramago'nun romanına dayanan yönetmen Fernando Meirelles'in (The Two Popes) imzasını taşıyan bu filmde, bulaşıcılığı yüksek bir hastalık dünya nüfusunun çoğunu kör ediyor. Blindness, izleyicisine bilim hakkında az şey sunmasına rağmen, insan doğasını tüm ayrıntılarıyla anlatıyor. Film insanlığın küresel bir felaketten kurtulmak için farklı bakış açılarını uyarlaması gerektiğini öne sürüyor.

Koronavirüs salgınına benzerliği ile dikkat çeken Contagion

Vizyon tarihi: 2011

IMDb puanı: 6,7

Yönetmen: Steven Soderbergh

Oyuncular: Matt Damon, Kate Winslet, Jude Law

Contagion, günümüzdeki koronavirüs salgınına biraz daha benziyor. Filmin başında ünlü oyuncu Gwyneth Paltrow’un korkunç ölümü, filmdeki hastalığın ne kadar ciddi olduğunu gösteriyor. Contagion, oldukça gerçekçi görünen bir pandemi sırasında, sıradan insanların neler yapacağına dair tüyler ürpertici bir sosyolojik araştırma olarak da kabul edilebilir. Tıpkı günümüzdeki gibi.

Sevilen oyun serisinden uyarlanan Resident Evil

Vizyon tarihi: 2002

IMDb puanı: 6,7

Yönetmen: Paul W.S. Anderson

Oyuncular: Milla Jovovich, Michelle Rodriguez, Ryan McCluskey

Capcom video oyunlarınan dayanan çoklu film serisi Resident Evil’da, bir şirketin insanlığın çoğunu zombiye dönüştüren bir virüs yaratması anlatılıyor. İnsan yapımı bu salgın, filmdeki karakterleri çok farklı yerlere götürüyor.

En hızlı koşan zombilerin olduğu World War Z

Vizyon tarihi: 2013

IMDb puanı: 7,0

Yönetmen: Marc Forster

Oyuncular: Brad Pitt, Mireille Enos, Daniella Kertesz

Şimdiye dek ekrana getirilen en büyük koşucu zombi kitlesinin anlatıldığı World War Z, Brad Pitt ve Mireille Enos gibi oyuncuları kadrosunda bulunduruyor. Filmde Brad Pitt, salgının kaynağını bulmak ve bu durum pandemiye dönüşmeden önce bir çare bulmaya çalışan eski bir Birleşmiş Milletler araştırmacısını oynuyor.

Dünya dışı bir virüsü anlatan Andromeda Strain

Vizyon tarihi: 1971

IMDb puanı: 7,2

Yönetmen: Robert Wise

Oyuncular: James Olson, Arthur Hill, David Wayne

Michael Crichton’un en çok satan 1969 romanına dayanan The Andromeda Strain, hızla değişen dünya dışı bir virüsün gizemini dünyaya yayılmadan çözmek için dört bilim adamından oluşan bir ekibin çaresiz çabalarını anlatıyor. Klostrofobik yeraltı laboratuvarı ortamı, Andromeda organizmasının sonuçları felaket ve dehşet verici olsa bile, filmi samimi hissettiriyor. Filmin bilime odaklanması, filmi çok daha gerçekçi ve korkutucu hale getiriyor.

Koca bir ülkeyi yıkıp geçen bir virüs 28 Gün Sonra

Vizyon tarihi: 2002

IMDb puanı: 7,6

Yönetmen: Danny Boyle

Oyuncular: Cillian Murphy, Naomie Harris, Christopher Eccleston

Gizemli bir virüsün Birleşik Krallık’ı yok etmesinden bir ay sonra hayatta kalanların bir araya geldiği 28 Gün Sonra, zombi filmlerini farklı bakış açısıyla izlememize neden oldu. Adeta bir hayatta kalma filmi olan 28 Gün Sonra, enfekte olan herkesi kalıcı olarak etkileyen bir viral salgını konu alıyor. Filmin bir de 28 Hafta Sonra isimli bir devam filmi var.

Çin sinemasından Train to Busan

Vizyon tarihi: 2016

IMDb puanı: 7,6

Yönetmen: Sang-ho Yeon

Oyuncular: Gong Yoo, Yu-mi Jung, Ma Dong-seok

Train to Busan, tarihin en iyi salgın filmlerinden biri olarak nitelendiriliyor. Aksiyon öğelerini işleme şekli de, filmi en iyi aksiyon filmleri listesine de sokabiliyor. Güney Kore’yi etkisi altına alan bir virüsün varlığı sırasında bir iş adamı ve kızı, Busan’a giden bir trene biniyor. Hareket halindeki tren her ne kadar dışarıdan güvenli olsa da, yolcuların bir bir enfekte olmasıyla filmde her şey ters gitmeye başlıyor.

Gerçek olayları anlatan Virus

Vizyon tarihi: 2019

IMDb puanı: 7,9

Yönetmen: Aashiq Abu

Oyuncular: Dileesh Pothan, Parvathy Thiruvothu, Basil Joseph

Kerala’daki 2018 Nipah virüs salgınını çevreleyen bu Hint filmi, gerçek olaylara ve yerel topluluğun hastalığın yayılmasını durdurmak için harekete geçme çabasını anlatıyor. Gerçek olaylardan esinlenmesi, filmi günümüzde bağdaştırma açısından oldukça gerçekçi kılıyor.

Listenin belki de en korkutucu filmi Children of Men

Vizyon tarihi: 2006

IMDb puanı: 7,9

Yönetmen: Alfonso Cuarón

Oyuncular: Julianne Moore, Clive Owen, Chiwetel Ejiofor

Listemizdeki en korkutucu filmlerden biri olan Children of Men, küresel bir grip salgınının ardından yeni çocukların doğumunu engelleyen bilinmeyen bir hastalığı konu alıyor. Filmde, dünya toplumsal bir çöküşün eşiğinde olarak resmediliyor. Children of Men’deki her şeye rağmen kalıcı olan inanç teması, günümüzdeki karantina döneminde izleyicilere umut verebilecek nitelikte.