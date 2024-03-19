Sam Altman, ChatGPT ile ilgili bomba bir açıklama yaptı. OpenAI CEO'su, ChatGPT'ye hayat veren GPT-4 modelinin "biraz berbat" olduğunu söyledi. Sam Altman, GPT-5'ten daha fazla umutlu.

Yapay zekâ şirketi OpenAI'ın sohbet botu ChatGPT, bu sektörde büyük gelişmeler yaşanmasını sağladı. ChatGPT, artık pek çoğumuz için vazgeçilmez bir yardımcı hâline geldi. Üstelik ChatGPT'nin yaygınlaşması ile rakip hizmetler de geliştirildi. Ancak OpenAI CEO'su Sam Altman, bilişim sektöründe çığır açan bu teknolojiyi beğenmediğini söyledi.

Geçtiğimiz günlerde bir röportaj veren Sam Altman, ChatGPT'nin o kadar da iyi bir noktada olmadığını söyledi. Hatta bu yapay zekâ aracının "biraz berbat" olduğunu aktaran Sam Altman, gelecekte ChatGPT'ye hayat verecek yapay zekâ modeli "GPT-5" için daha fazla umutlu olduğunu ifade etti.

"Geleceğin daha iyi olacağına eminim"

"Sanırım birkaç yıl sonra geriye dönüp baktığımızda şu anda sahip olduğumuz araçların biraz berbat olduğunu göreceğiz. Geleceğin daha iyi olacağına eminim." diyen Sam Altman, GPT-4'ün başarısını kesinlikle küçümsemediğini ancak çok da abartılacak bir yanı olmadığı ifade etti. OpenAI CEO'suna göre GPT-3 şimdilerde nasıl "ilkel" olarak nitelendiriliyorsa GPT-4 de gelecekte benzer şekilde nitelendirilecek.

Bu arada; GPT-4'ü Sam Altman kadar küçük görmek çok da mümkün değil. Çünkü bu yapay zekâ modeli, sohbet botunun haftalık 100 milyon kullanıcıya ulaşmasını sağladı. Ayrıca OpenAI, bu yapay zekâ modeli sayesinde 80 milyar dolarlık değerlemeye ulaştı. Sam Altman tarafından yapılan açıklamayı değerlendirecek olursak, OpenAI CEO'sunun beklentisinin çok daha yükseklerde olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz.