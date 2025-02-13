Sam Altman, şirketin geleceğe yönelik çalışmalarıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Yapılan açıklamalarda GPT 4.5 ve GPT 5 ile ilgili pek çok bilgi verildi.

Yapay zekâ sektörünün öncü isimlerinden OpenAI'ın CEO'su Sam Altman, resmî X hesabından dikkat çeken açıklamalar yaptı. Yapılan bu açıklamalar, GPT 4.5 ve GPT 5'e yönelik bir yol haritasını içeriyordu.

Peki Sam Altman'in açıklaması neler gösteriyor? Yapay zekâ sektörünü gelecekte neler bekliyor? Dilerseniz lafı daha fazla uzatmadan Sam Altman tarafından yapılan açıklamalara bakalım.

İşte Sam Altman'in açıklaması

Hedeflediğimiz yol haritasını daha iyi paylaşmak ve ürün tekliflerimizi çok daha basit hâle getirmek istiyoruz.



Yapay zekânın sizin gözünüzde "sadece çalışmasını" istiyoruz; modelimizin ve ürün tekliflerimizin ne kadar karmaşık hâle geldiğinin farkındayız.



Biz de sizin kadar model seçmekten nefret ediyoruz ve sihirli birleşik zekâya geri dönmek istiyoruz.



Son mantık yürütme özelliği olmayan modelimiz olarak, şirket içinde Orion adını verdiğimiz GPT-4.5 modelini piyasaya süreceğiz.



Bundan sonra bizim için en önemli hedef, tüm araçlarımızı kullanabilen, ne zaman uzun süre düşünmesi gerektiğini bilen ve genel olarak çok çeşitli görevler için kullanışlı olan sistemler oluşturarak o-serisi modeller ile GPT-serisi modelleri birleştirmektir.



Hem ChatGPT'de hem de API'mizde GPT-5'i o3 dahil olmak üzere birçok teknolojimizi entegre eden bir sistem olarak yayımlayacağız. o3'ü artık bir model olarak sunmayacağız.



ChatGPT'nin ücretsiz katmanı, ücretsiz kullanımda GPT-5'e sınırsız sohbet erişimi sağlayacak, ancak suistimal eşiklerine dahil olacak.



Plus aboneleri, GPT-5'i daha yüksek bir zekâ seviyesinde Pro aboneleri ise daha da yüksek bir zekâ seviyesinde çalıştırabilecekler. Bu modeller ses, tuval, arama, derin araştırma ve daha fazlasını içerecek.

Sam Altman tarafından yapılan açıklamalar, yapay zekâ sektörünün çok hareketli bir döneme giriş yapacağını gözler önüne seriyor. Ancak bu sürecin son kullanıcıyı nasıl etkileyeceği hâlâ tam olarak belli değil.