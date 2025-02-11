OpenAI CEO'suna Göre Yapay Zekânın Sınırlarını Hâlâ Donanım Belirliyor! İşte Detaylar

OpenAI CEO’su Sam Altman, yapay zekâ modellerinin gelişiminin hâlâ kullanılan donanıma bağlı olduğunu savundu.

OpenAI CEO’su Sam Altman, yapay zekâ ekonomisine dair önemli açıklamalarda bulundu. Altman, yapay zekâ modellerinin gelişiminin büyük ölçüde kullanılan donanıma bağlı olmaya devam ettiğini belirtirken işletme maliyetlerindeki düşüşe de dikkat çekti.

Altman’ın paylaştığı blog yazısında, yapay zekâ modellerinin zekâ seviyesinin, eğitildikleri ve çalıştırıldıkları işlem gücüyle doğru orantılı olduğu vurgulandı. Daha fazla işlem gücü kullanıldıkça modelin zekâ kapasitesi de artıyor. Ancak bir yandan bu artışın belirli ölçekleme yasalarına bağlı olarak gerçekleştiği de ifade ediliyor.

Yapay zekâ kullanım maliyetleri her yıl 10 kat düşüyor

Bir diğer dikkat çekici nokta, yapay zekâ kullanım maliyetlerinin her yıl yaklaşık 10 kat azalması. Örneğin, OpenAI’nin GPT-4 modeli 2023’te yüksek maliyetle çalışırken 2024 ortasında piyasaya sürülen GPT-4o ile bu maliyetin 150 kat düştüğü belirtiliyor. Moore Yasası’ndan bile daha hızlı gerçekleşen bu düşüş, yapay zekânın daha geniş çapta benimsenmesini sağlayan en önemli faktörlerden biri olarak öne çıkıyor.

Yapay zekânın gelecekte ekonominin her alanına yayılması bekleniyor. Özellikle yazılım mühendisliği gibi alanlarda, yapay zekâ destekli “ajanlar” insanlarla birlikte çalışacağı söyleniyor. Ancak bu sistemlerin bağımsız karar verme yeteneği olmayacak, belirli görevleri yerine getirecek ve insan gözetimi gerektirecek.

Yapay zekâya yapılan yatırımlar hız kesmeden artarken, teknolojinin hâlâ yüksek işlem gücü gerektirdiği görülüyor. Ancak donanım alanındaki gelişmeler ve maliyetlerin düşmeye devam etmesi, yapay zekânın daha geniş çapta benimsenmesini kaçınılmaz hale getirecek.