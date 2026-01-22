Sam Altman, OpenAI'a 50 milyar dolar yatırım çekmek için apar topar Orta Doğu'ya gitti

OpenAI CEO’su Sam Altman, 50 milyar dolara ulaşabilecek yeni yatırım turu için Orta Doğulu yatırımcılarla görüşüyor. Hedef, dev AI altyapısı kurmak.

Bloomberg’e göre OpenAI CEO’su Sam Altman, yaklaşık 50 milyar dolarlık yeni bir yatırım turu için Orta Doğu’daki büyük yatırımcılarla görüşmeler yürütüyor. Bu rakam, gerçekleşmesi hâlinde teknoloji tarihinin en büyük özel yatırım turlarından biri olacak.

Yatırımın ana amacı, yapay zekânın artan hesaplama gücü ve veri merkezi ihtiyacını karşılamak. OpenAI’nin modelleri büyüdükçe maliyetler de katlanıyor ve şirket, bu yükü yalnızca mevcut ortaklarla taşımakta zorlanıyor. Bu noktada Orta Doğu fonları devreye giriyor.

Microsoft hâlâ OpenAI’nin en büyük stratejik ortağı konumunda. Ancak bu yeni tur, OpenAI’nin daha bağımsız bir yapıya kavuşmasını ve küresel ölçekte kendi AI altyapısını kurmasını sağlayabilir. Bu durum, güç dengelerini de yeniden şekillendirebilir.

Öte yandan bu kadar büyük sermaye, beraberinde siyasi ve stratejik soru işaretlerini de getiriyor. Yine de tablo net: Yapay zekâ yarışında artık sadece teknoloji değil, devasa para ve küresel güç de belirleyici rol oynuyor.