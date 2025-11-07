Sam Altman, OpenAI'ın Yılda Kaç Para Kazandığını Açıkladı

OpenAI CEO'su Sam Altman, şirket üzerindeki endişelere dair açıklamalar yaptı. OpenAI'ın kaç para kazandığı, hükûmet teşvikleri, devasa altyapı yatırımları gibi konulara değindi.

ChatGPT’nin arkasındaki şirket OpenAI, şu anda dünyanın en önde gelen yapay zekâ şirketi konumunda. Firmanın CEO’su Sam Altman da dün akşam X üzerinden şirket üzerindeki endişelerle ilgili bazı açıklamalarda bulundu. Altman, veri merkezleri, hükûmetlerin yapay zekâ teşvikleri, altyapı çalışmaları ve OpenAI’ın gelirleri gibi önemli konulara değindi.

Altman’ın aktardığına göre OpenAI, bu yıl sonuna kadar toplamda 20 milyar dolarlık gelir elde etmeyi bekliyor. Bunun da tüm altyapı çalışmaları için yapılan anlaşmaları ödemek için kullanılacağı belirtilmiş. 2030’a kadar yüz milyarlarca dolara çıkmak ve önümüzdeki 8 yıl içinde 1,4 trilyon dolar yatırım yapmak da hedefleri arasında. Ayrıca hükûmetlerden herhangi bir garanti beklemediklerini, hükûmetlerin kendi yapay zekâ altyapıları kurmasını istediklerini aktarmış. Aşağıdan açıklamasının tamamını görebilirsiniz..

Sam Altman’ın OpenAI yaptığı açıklama:

Öncelikle, en barizinden başlayalım: OpenAI veri merkezleri için devlet garantilerine sahip değiliz ve böyle bir şey istemiyoruz. Hükûmetlerin kazananları veya kaybedenleri seçmemesi gerektiğine ve kötü iş kararları alan ya da piyasada kaybeden şirketlerin vergi mükellefleri tarafından kurtarılmaması gerektiğine inanıyoruz. Bir şirket başarısız olursa, diğer şirketler iyi işler yapmaya devam eder.

Bize mantıklı gelen şey, hükûmetlerin kendi yapay zekâ altyapılarını inşa edip (ve sahiplenip), bunun getirisinin de hükûmete ait olmasıdır. Hükûmetlerin büyük miktarda bilgi işlem gücü satın alıp bunu nasıl kullanacaklarına karar verdiği bir dünya hayal edebiliyoruz ve bunu yapmaları için daha düşük sermaye maliyeti sağlamanın da mantıklı olabileceğini düşünüyoruz. Stratejik bir ulusal bilgi işlem gücü rezervi oluşturmak çok mantıklı olur. Ancak bu, özel şirketlerin değil, hükûmetin faydasına olmalıdır.

Kredi garantileri konusunu gündeme getirdiğimiz tek alan, ABD’de yarı iletken fabrikalarının kurulmasını destekleme çerçevesinde oldu. Bu noktada biz ve diğer şirketler hükûmetin çağrısına yanıt verdik ve yardımcı olmaktan memnuniyet duyarız (resmî bir başvuru yapmadık). Buradaki temel fikir, çip tedarik zincirinin mümkün olduğunca Amerikan kaynaklı olmasını sağlamak; böylece istihdamı ve sanayileşmeyi ABD’ye geri getirmek ve tüm Amerikan şirketlerinin yararına olacak şekilde bağımsız bir tedarik zinciriyle ABD’nin stratejik konumunu güçlendirmektir. Bu elbette, hükûmetlerin özel şirketlerin çıkarına olacak veri merkezi yatırımlarını garanti altına almasıyla aynı şey değildir.

"Endişeye yol açan 3 soru var"

"Burada, endişeye yol açan en az üç “soru arkasındaki soru” olduğunu anlıyoruz.

Birincisi: “OpenAI, imzaladığı tüm bu altyapı yatırımlarını nasıl finanse edecek?” Bu yılı yıllıklaştırılmış gelir oranında 20 milyar doların üzerinde kapatmayı ve 2030’a kadar yüz milyarlarca dolara ulaşmayı bekliyoruz. Önümüzdeki 8 yıl boyunca yaklaşık 1,4 trilyon dolarlık taahhütleri değerlendiriyoruz. Elbette bu, sürekli gelir artışı gerektiriyor ve her ikiye katlama büyük bir çaba! Ancak bu konuda oldukça iyimseriz; örneğin yakında sunacağımız kurumsal ürün teklifimiz konusunda çok heyecanlıyız. Ayrıca yeni tüketici cihazları ve robotik gibi kategorilerin de oldukça önemli hale geleceğini düşünüyoruz. Bunun yanı sıra, bilimsel keşif yapabilen yapay zekâ gibi henüz detaylarını belirlemede zorlandığımız yeni kategoriler de var — bunlara daha sonra değineceğiz.

Ayrıca bilgi işlem kapasitesini doğrudan diğer şirketlere (ve kişilere) satmanın yollarını da araştırıyoruz; dünyanın çok büyük miktarda “yapay zekâ bulutu”na ihtiyaç duyacağından eminiz ve bunu sunmaktan heyecan duyuyoruz. Gelecekte daha fazla hisse veya borç sermayesi de toplayabiliriz. Ancak şu anda gördüğümüz her şey, dünyanın zaten planladığımızdan çok daha fazla bilgi işlem gücüne ihtiyaç duyacağını gösteriyor.

İkincisi: “OpenAI, başarısız olamayacak kadar büyük hâle mi geliyor ve hükûmet kazananları mı seçecek?” Bu soruya cevabımız kesin bir hayır. Eğer hata yapar ve bunu düzeltemezsek, başarısız olmalıyız; diğer şirketler iyi işler yapmaya ve müşterilere hizmet vermeye devam eder. Kapitalizm böyle işler ve ekosistem ile ekonomi yoluna devam eder. Elbette son derece başarılı bir şirket olmayı planlıyoruz, ancak yanlış yaparsak bu bizim sorumluluğumuzdur.

CFO’muz dün devlet finansmanı hakkında konuştu, ardından açıklamasında sözlerini daha net ifade edebileceğini belirtti. Yukarıda da belirtildiği gibi, ABD hükûmetinin kendi yapay zekâ altyapısı için ulusal bir stratejiye sahip olması gerektiğini düşünüyoruz.

Birkaç hafta önce Tyler Cowen bana federal hükümetin yapay zekâ için “son çare sigortacısı” olup olmayacağını sordu; yani fazla yatırım değil, riskler (örneğin nükleer enerji gibi) anlamında. Şöyle dedim: “Evet, hükûmetin son çare sigortacısı olacağını düşünüyorum, ama senin kastettiğin şekilde değil, ve onların gerçekten nükleer enerji alanında olduğu gibi poliçeler yazmalarını beklemiyorum.” Bu, veri merkezi yatırımlarıyla tamamen alakasız bir bağlamdaydı ve bir şirketin kurtarılmasıyla ilgili değildi. Burada konuştuğumuz şey, yapay zekânın kötü niyetli kullanımıyla — örneğin bir failin büyük çaplı bir siber saldırıyı koordine etmesi ve kritik altyapıyı çökertmesi gibi — hükümet dışında kimsenin başa çıkamayacağı ölçekte bir felakete yol açmasıydı. Hükümetin yapay zekâ şirketleri için sigorta poliçeleri yazması gerektiğini düşünmüyorum.

Üçüncüsü: “Neden şimdi bu kadar çok harcama yapmanız gerekiyor, daha yavaş büyümeniz mümkün değil mi?” Biz, yapay zekâ tarafından desteklenen geleceğin ekonomisi için altyapı inşa etmeye çalışıyoruz ve araştırma programımızın ufkunda gördüğümüz her şeye göre, teknolojimizi ciddi şekilde ölçeklendirmeye başlamak için doğru zamanın şimdi olduğuna inanıyoruz. Dev altyapı projeleri uzun zaman alır, bu yüzden hemen başlamamız gerekiyor.

İnsanların yapay zekâyı nasıl kullandığına ve ne kadar daha fazla kullanmak istediğine dair gözlemlediğimiz eğilimlere dayanarak, OpenAI için yetersiz bilgi işlem gücüne sahip olma riski, fazla sahip olma riskinden çok daha ciddi ve olası görünüyor. Hatta bugün bile biz ve diğerleri, bilgi işlem kısıtlamalarımız nedeniyle ürünlerimizi sınırlamak ve yeni özellikler ya da modeller sunmamak zorunda kalıyoruz.

Yapay zekânın önemli bilimsel atılımlar yapabileceği, ancak bunun muazzam bilgi işlem gücü gerektirdiği bir dünyada, o ana hazır olmak istiyoruz. Ve artık bunun uzak bir gelecekte olduğunu düşünmüyoruz. Misyonumuz, ölümcül hastalıkların tedavisine katkıda bulunmak gibi zor sorunlara yapay zekâyı uygulamak için yıllarca beklememek ve AGI’nin (Genel Yapay Zekâ’nın) faydalarını insanlara olabildiğince hızlı ulaştırmaktır.

Ayrıca, yapay zekânın bol ve ucuz olduğu bir dünya istiyoruz. Bu teknolojiye yönelik devasa bir talep bekliyoruz ve bunun insanların yaşamlarını birçok yönden iyileştireceğine inanıyoruz.

Bu kadar önemli bir şey için bu ölçekte bir altyapı kurma cesaretine sahip olmak ve bu alanda mücadele etme ayrıcalığına sahip olmak harika bir şey. Biz bu bahsi oynuyoruz ve bulunduğumuz noktadan baktığımızda, bu konuda iyi hissediyoruz. Ancak elbette yanılıyor olabiliriz — ve eğer öyleyse, bunu hükûmet değil, piyasa çözecektir.”