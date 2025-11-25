Tümü Webekno
Sam Altman'dan OpenAI'ın Yapay Zeka Cihazı Hakkında Açıklama: "iPhone'dan Daha Sade ve Daha Huzurlu"

OpenAI ile eski Apple tasarımcısı Jony Ive'in ortaklaşa geliştirdiği yeni cihaza dair Sam Altman çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Barış Bulut Barış Bulut / Editor

OpenAI CEO'su Sam Altman ve Apple'ın efsanevi eski tasarımcısı Jony Ive, teknoloji dünyasını sarsacak yeni yapay zekâ cihazı hakkında bazı yeni detaylar paylaştı.

Henüz prototip aşamasında olan bu gizemli donanım, kendi söylemlerine göre günümüzün dikkat dağıtıcı akıllı telefonlarına tepki niteliğinde olacak. Altman, geliştirdikleri cihazı iPhone ile kıyaslarken oldukça iddialı bir benzetme yaptı ve bu yeni cihazın iPhone'lara kıyasla kullanıcılarına "çok daha sade ve huzurlu" bir deneyim vaat ettiğini söyledi.

Cihazın iki yıldan daha kısa bir süre içinde geleceği açıklandı

Altman, mevcut akıllı telefon deneyimini sürekli yanıp sönen bildirimler ve dikkat dağıtıcı uygulamalardan ötürü "Times Meydanı'nda yürümeye" benzetti. Buna karşılık, Jony Ive ile tasarladıkları yeni cihazın "Dağ başındaki bir göl kenarında yer alan kulübede oturup sadece huzurun ve sükûnetin tadını çıkarmaya" benzediğini söyledi.

Bu iddialı projenin ne zaman hayata geçeceği sorulduğunda ise Jony Ive, beklenen tarihin "iki yıldan daha kısa" bir süre içinde olacağını müjdeledi. Sektördeki dedikoduların aksine, cihazın ekran odaklı bir yapıdan ziyade, yapay zekânın bağlamsal farkındalığına dayanan, belki de tamamen ekransız bir tasarım olabileceği konuşuluyor. Amaç, kullanıcının dikkatini sürekli cihazın üzerinde tutmak değil, yapay zekânın karmaşık işleri (takvim düzenleme, rezervasyon yapma vb.) sessizce halletmesini sağlamak olacak.

Peki siz bu yeni cihaz için heyecanlı mısınız? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.

