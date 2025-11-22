Satış Rekorları Kıran, Tarihe Adını Altın Harflerle Yazdırmış Teknolojik Ürünler

Tarih boyunca birçok teknolojik ürün hayatımıza girdi. Bazıları zamanla yok olurken bazıları efsane olmayı başardı. Biz de satış rekorları kırmış efsane ürünlerden bazılarını sizler için derledik.

Teknoloji dünyası her geçen gün baş döndürücü bir hızla değişiyor, her yıl yüzlerce yeni cihaz hayatımıza giriyor. Ancak bazı ürünler var ki piyasaya sürüldükleri dönemde yarattıkları etki ve ulaştıkları satış rakamlarıyla "efsane" statüsüne ulaşmayı başardılar. Bu cihazlar sadece birer elektronik alet değil, aynı zamanda bir dönemin simgesi hâline gelerek milyonlarca insanın hayatına dokundu.

Biz de bu içeriğimizde tarihin tozlu sayfaları arasında kaybolmayan, satış rakamlarıyla rakiplerine fark atan ve bugün bile adından söz ettiren o teknolojik harikaları sizler için derledik. Listemizde, birçoğumuzun yakından tanıyacağı birçok ürün bulunuyor. Lafı çok uzatmadan gelin bu ürünlere bakalım.

PlayStation 2

Oyun dünyasının kralı ile listemize başlıyoruz. 2000 yılında piyasaya sürülen PlayStation 2, 160 milyonun üzerinde satış yapmasıyla şu anda hâlâ tarihin en çok satan oyun konsolu konumunda. Cihaz, ikonik oyunlarla dolu oyun kütüphanesi, gelişmiş performansı ve o zaman için devrim niteliğinde olan DVD oynatıcısıyla 2000’li yılları domine ederek tarihin en iyi konsolu olduğunu göstermiş ve bu başarıya ulaşmıştı.

Nokia 1100

Akıllı telefonlar hayatımıza girmeden önce, şarjı günlerce giden ve sağlamlığıyla tanklara meydan okuyan Nokia'lar vardı. Bunlardan biri olan 1100 modeli de şüphesiz en efsane olanlardan biriydi. Öyle ki Nokia’nın 1100 modeli, hâlâ tarihin en çok satan telefonu konumunda bulunuyor.

İkonik tasarımı, monokrom ekranı, toz geçirmez tuş takımı, dayanıklı yapısı, el feneri gibi birçok akılda kalıcı özelliğe sahip 1100, 2003 yılında piyasaya sürüldü. Cihaz, toplamda 250 milyondan fazla satış yaparak tarihin en çok satan telefonu olmayı başardı.

iPhone 6 ve 6 Plus

“Bugüne kadar çıkmış en iyi iPhone nedir?” diye soru soracak olursak birçok insan iPhone 6 modellerini yanıt olarak verebilir. Apple’ın iPhone 5 serisinden sonra büyük bir tasarım değişikliğine gittiği, 5,5 inçlik daha büyük, kavisli, daha modern bir görünüm kazandırdığı iPhone 6 modelleri inanılmaz başarılı bir modeldi.

Ekranın büyümesi ve yeni tasarım, kullanıcıların inanılmaz ilgisini çekti ve iPhone 6 modellerinin satışlarını uçurdu. Bu modeller bugüne kadar 247,5 milyon civarı satarak tarihin en çok satan ikinci telefonu konumunda. En çok satan iPhone olduklarını da belirtmek gerekiyor.

Amazon Kindle

Kitap kokusunu sevenleri bile dijital okumaya ikna eden cihaz Kindle, inanılmaz ilgi görmeyi başaran bir ürün. Analistlerin tahminlerine göre bugüne kadar 90 milyonun üzerinde Kindle satıldı. E-ink teknolojisi sayesinde gözü yormayan, güneş altında bile kağıt gibi okunan ekranı ve haftalarca giden şarjı, onu tabletlerden ayıran en büyük özellik. Binlerce kitabı tek bir ince cihazda taşıma özgürlüğü de büyük avantaj sağlamayı başardı.

Commodore 64

En çok satan tekli bilgisayar modeli olarak rekorlar kitabına girmeyi başaran Commodore 64, 1982 yılında piyasaya sürülmüştü. 17 milyona yakın sattığı düşünülen cihaz günümüz rakamlarına göre az görülse de kişisel bilgisayarın henüz lüks olduğu o dönem için inanılmaz bir başarıya imza atmıştı. Televizyona bağlanabilmesi, o döneme göre üstün ses ve grafik özellikleri ve tabii ki uygun fiyatıyla C64, ev bilgisayarı devrimini başlatan cihaz olmuştu.

Nintendo DS

Çift ekranlı, dokunmatik ve kalemli bir oyun konsolu mu? İlk duyulduğunda kulağa garip gelse de Nintendo'nun bu riskli tasarımı, 154 milyon satış ile oyun tarihine adını altın harflerle yazdırmayı ve tarihin en çok satan 3’üncü konsolu olmayı başardı. Sadece çocuklara değil, yetişkinlere ve kadın kullanıcılara da hitap ederek pazarını genişletti.

Katlanabilir yapısı sayesinde cebe kolayca sığması ve inanılmaz derecede geniş oyun kütüphanesi, onu uzun yolculukların vazgeçilmezi yaptı. Nintendo, "oyun herkes içindir" felsefesini DS ile mükemmel bir şekilde ispatladı ve PSP gibi güçlü bir rakibi satışlarda geride bırakmayı başardı.

Bu listeye baktığımızda ilginç bir ortak nokta görüyoruz. En çok satan ürünler her zaman "en güçlü" veya "en pahalı" olanlar değil, kullanıcıların ihtiyaçlarına en doğru cevabı veren, ulaşılabilir ve yenilikçi ürünler olmayı başardı. Tabii ki bunlar rekorlar kıran ürünlerden yalnızca bazıları. Daha birçok farklı ürün tarih boyunca rekor satışlar yapmayı başardı. Peki sizin eklemek istediğiniz ikonik ürünler var mı? Yorumlardan bizlerle paylaşabilirsiniz.