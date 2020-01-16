Devasa Kara Deliğin Etrafında Dönen Garip Nesneler Bulundu

Bilim insanları, galaksimizin merkezinde bulunan dev kara deliğin yakınlarında yıldızlara benzeyen dört garip nesne tespit etti. Araştırmacılar, söz konusu nesnelerin kara deliğe yaklaştıklarında uzadıklarını belirtiyor.

Dünyanın dört bir yanındaki gökbilimciler, galaksimizdeki gizemleri bilimsel bir temele oturtmak için çalışıyorlar. Sonsuz derinlikteki evrene dair algımız, yapılan her bir keşifte daha da genişliyor. Fakat yine de, evrenin çarklarına dair bilmediğimiz veya anlamlandıramadığımız hala pek çok şey bulunuyor.

Bilim insanları, galaksimizin merkezindeki büyük kara deliğin yanında garip nesneler tespit etti. Söz konusu nesnelerin davranışlarını yıldızlara benzeten gökbilimciler, "G objects" olarak adlandırdıkları dört objenin süper kütleli kara deliğin etrafında döndüğünü söylüyorlar.

Keşfedilen dört yeni nesne, sırasıyla 2005 ve 2014'te bulunan G1 ve G2'ye oldukça benziyor. Bilim insanları, bu gizemli cisimlerin çoğu zaman kompakt bir yapıda olduklarını; ancak kara deliğin yörüngesine yaklaştıkça uzadıklarını belirtiyorlar. ABD’deki Kaliforniya Üniversitesi’nden araştırmacılar tarafından keşfedilen objeler, G3, G4, G5 ve G6 olarak adlandırıldı.

Ünlü bilim dergisi Nature’da yayınlanan araştırmada, söz konusu cisimlerin bir zamanlar yıldız olabilecekleri ifade ediliyor. Objelerin, süper kütleli kara deliğin güçlü çekim kuvveti nedeniyle birleştiklerini aktaran ortak yazar Andrea Ghez, “Yıldızların birleşmesi, evrende düşündüğümüzden daha sık gerçekleşiyor olabilir ve muhtemelen oldukça yaygındır. Kara delikler, yıldızları birleştirmeye yönlendiriyor olabilir. İzlediğimiz ve anlamadığımız birçok yıldızın bu türden bir birleşmelerin ürünü olma olasılığı çok yüksek” değerlendirmesini yaptı.

Galaksilerin ve kara deliklerin nasıl geliştiğini öğrendiklerini ifade eden Ghez, araştırmanın evrenimizdeki galaksilerde neler olduğuna ışık tutmaya yardımcı olacağını söyledi.