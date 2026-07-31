Güncel bir Renault Modeli Kullanıyorsanız Bilmeniz ve Dikkat Etmeniz Gerekenler

Renault'un yeni nesil otomobilleri teknoloji açısından eski modellere göre çok daha gelişmiş olsa da doğru kullanılmadığında ciddi masraflar çıkarabiliyor. İşte güncel Renault modellerini daha uzun ömürlü kullanmanızı sağlayacak önemli bilgiler.

2020 sonrası Renault modelleri artık sadece motor ve şanzımandan ibaret değil. Mild Hybrid, Full Hybrid, E-Tech, turbo beslemeli motorlar, çift kavramalı otomatik şanzımanlar ve tamamen elektrikli altyapılarla birlikte kullanım alışkanlıkları da değişti.

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İster Clio kullanıyor olun ister Austral, Captur veya Megane E-Tech... Aracınızı uzun yıllar sorunsuz kullanmak istiyorsanız bazı basit ama önemli detaylara dikkat etmeniz gerekiyor. Gelin, Renault'un güncel modellerinde en çok dikkat edilmesi gereken noktalara birlikte bakalım.

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Turbo motoru soğukken zorlamayın.

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Renault'un 1.0 TCe, 1.3 TCe ve 1.2 E-Tech hibrit sistemlerinde kullanılan benzinli motorlar turbo beslemeye sahip. Motor ilk çalıştığında yağ henüz ideal sıcaklığa ulaşmadığı için yüksek devir çevirmek turbo ve iç motor parçalarının daha hızlı yıpranmasına neden olabiliyor. İlk birkaç kilometrede sakin kullanım, motor ömrüne ciddi katkı sağlıyor.

Çift kavramalı şanzımanı yarım debriyajda bırakmayın.

EDC şanzımanlı Renault modellerinde aracın gazla yokuşta tutulması veya uzun süre creep modunda ilerlenmesi kavramaların gereksiz yere ısınmasına neden olabiliyor. Özellikle trafikte uzun beklemelerde frene basılı kalmak ve yokuşlarda Auto Hold özelliğini kullanmak kavrama ömrünü uzatıyor.

Hibrit modellerde fren kullanımı önemli.

Clio E-Tech, Captur E-Tech, Austral ve Rafale gibi hibrit modellerde rejeneratif fren sistemi bulunuyor. Ani fren yapmak yerine gazı erken bırakmak hem bataryanın daha fazla şarj olmasını sağlıyor hem de balata ömrünü uzatıyor. Hibrit sistemlerin ekonomik çalışmasının temelinde bu sürüş alışkanlığı yatıyor.

Elektrikli Renault modellerinde sürekli yüzde 100 şarj etmeyin.

Megane E-Tech Electric ve Scenic E-Tech Electric gibi tamamen elektrikli modellerde bataryayı her gün yüzde 100'e kadar doldurmak uzun vadede pil sağlığı açısından önerilmiyor. Günlük kullanımda yüzde 20-80 şarj aralığında kalmak bataryanın ömrünü korumaya yardımcı oluyor. Uzun yol öncesinde ise tam şarj etmek daha doğru bir tercih.

Yazılım güncellemelerini takip edin. Özellikle elektrikli modellerde...

Renault, yeni nesil modellerinde zaman zaman motor yönetimi, multimedya sistemi ve sürüş destek sistemleri için yazılım güncellemeleri yayımlıyor. Yetkili servislerde yapılan güncellemeler hem performansı hem de bazı kronik yazılım problemlerini iyileştirebiliyor.

Dizellerin bakımını atlamamak önemli.

1.5 Blue dCi ve 2.0 Blue dCi dizel motorlu Renault modellerinde dizel partikül filtresi (DPF) bulunuyor. Sürekli kısa mesafe kullanımında filtre kendini temizleyemeyebiliyor. Ara sıra 20-30 dakikalık sabit hızdaki uzun yol sürüşleri filtrenin rejenerasyon yapmasına yardımcı oluyor.