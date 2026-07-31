Tümü Webekno
Hepsi 500 TL Altı! Amazon'da Bu Haftanın En Avantajlı Ürünleri Bilim Kurgudan Polisiyeye: Farklı Kategorilerden Kitap Tavsiyeleri Evde Kendi Baristanız Olabileceğiniz Tam Otomatik Kahve Makinesi Tavsiyeleri Bilgisayar Başında Saatlerini Geçirenler Buraya: Her Bütçeye Uygun En İyi Oyuncu Koltuğu Tavsiyeleri Webtekno Pacman

Kategoriler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
  1. Webtekno
  2. Otomobil

Güncel bir Renault Modeli Kullanıyorsanız Bilmeniz ve Dikkat Etmeniz Gerekenler

Webtekno'yu Google'a ekleyin

Renault'un yeni nesil otomobilleri teknoloji açısından eski modellere göre çok daha gelişmiş olsa da doğru kullanılmadığında ciddi masraflar çıkarabiliyor. İşte güncel Renault modellerini daha uzun ömürlü kullanmanızı sağlayacak önemli bilgiler.

Güncel bir Renault Modeli Kullanıyorsanız Bilmeniz ve Dikkat Etmeniz Gerekenler
Deniz Şen Deniz Şen /

2020 sonrası Renault modelleri artık sadece motor ve şanzımandan ibaret değil. Mild Hybrid, Full Hybrid, E-Tech, turbo beslemeli motorlar, çift kavramalı otomatik şanzımanlar ve tamamen elektrikli altyapılarla birlikte kullanım alışkanlıkları da değişti.

İster Clio kullanıyor olun ister Austral, Captur veya Megane E-Tech... Aracınızı uzun yıllar sorunsuz kullanmak istiyorsanız bazı basit ama önemli detaylara dikkat etmeniz gerekiyor. Gelin, Renault'un güncel modellerinde en çok dikkat edilmesi gereken noktalara birlikte bakalım.

İçerikten Görseller

Güncel bir Renault Modeli Kullanıyorsanız Bilmeniz ve Dikkat Etmeniz Gerekenler
Yeni Renault Clio
Renault 5
Renault Megane Sedan

Turbo motoru soğukken zorlamayın.

Yeni Renault Clio

Bunlar da İlginizi Çekebilir

Renault'un 1.0 TCe, 1.3 TCe ve 1.2 E-Tech hibrit sistemlerinde kullanılan benzinli motorlar turbo beslemeye sahip. Motor ilk çalıştığında yağ henüz ideal sıcaklığa ulaşmadığı için yüksek devir çevirmek turbo ve iç motor parçalarının daha hızlı yıpranmasına neden olabiliyor. İlk birkaç kilometrede sakin kullanım, motor ömrüne ciddi katkı sağlıyor.

Çift kavramalı şanzımanı yarım debriyajda bırakmayın.

EDC şanzımanlı Renault modellerinde aracın gazla yokuşta tutulması veya uzun süre creep modunda ilerlenmesi kavramaların gereksiz yere ısınmasına neden olabiliyor. Özellikle trafikte uzun beklemelerde frene basılı kalmak ve yokuşlarda Auto Hold özelliğini kullanmak kavrama ömrünü uzatıyor.

Hibrit modellerde fren kullanımı önemli.

Clio E-Tech, Captur E-Tech, Austral ve Rafale gibi hibrit modellerde rejeneratif fren sistemi bulunuyor. Ani fren yapmak yerine gazı erken bırakmak hem bataryanın daha fazla şarj olmasını sağlıyor hem de balata ömrünü uzatıyor. Hibrit sistemlerin ekonomik çalışmasının temelinde bu sürüş alışkanlığı yatıyor.

Elektrikli Renault modellerinde sürekli yüzde 100 şarj etmeyin.

Renault 5

Megane E-Tech Electric ve Scenic E-Tech Electric gibi tamamen elektrikli modellerde bataryayı her gün yüzde 100'e kadar doldurmak uzun vadede pil sağlığı açısından önerilmiyor. Günlük kullanımda yüzde 20-80 şarj aralığında kalmak bataryanın ömrünü korumaya yardımcı oluyor. Uzun yol öncesinde ise tam şarj etmek daha doğru bir tercih.

Yazılım güncellemelerini takip edin. Özellikle elektrikli modellerde...

Renault, yeni nesil modellerinde zaman zaman motor yönetimi, multimedya sistemi ve sürüş destek sistemleri için yazılım güncellemeleri yayımlıyor. Yetkili servislerde yapılan güncellemeler hem performansı hem de bazı kronik yazılım problemlerini iyileştirebiliyor.

Dizellerin bakımını atlamamak önemli.

Renault Megane Sedan

1.5 Blue dCi ve 2.0 Blue dCi dizel motorlu Renault modellerinde dizel partikül filtresi (DPF) bulunuyor. Sürekli kısa mesafe kullanımında filtre kendini temizleyemeyebiliyor. Ara sıra 20-30 dakikalık sabit hızdaki uzun yol sürüşleri filtrenin rejenerasyon yapmasına yardımcı oluyor.

Hepsi 500 TL Altı! Amazon'da Bu Haftanın En Avantajlı Ürünleri

Hepsi 500 TL Altı! Amazon'da Bu Haftanın En Avantajlı Ürünleri

Amazon'da fiyatı 500 TL ve altında olan ürünler arasından işinize yarayabilecek olanları sizler için seçtik.

Otomobil Kategorisinde En Çok Okunanlar

10 Yaşından Büyük Olsa Bile Gönül Rahatlığıyla Alınabilecek Sorunsuz Otomobiller

10 Yaşından Büyük Olsa Bile Gönül Rahatlığıyla Alınabilecek Sorunsuz Otomobiller

Mercedes’in Test Sırasında Dünyaya Rezil Olan Bir Aracı Nasıl Oldu da Otomotiv Dünyasının Kaderini Değiştirdi?

Mercedes’in Test Sırasında Dünyaya Rezil Olan Bir Aracı Nasıl Oldu da Otomotiv Dünyasının Kaderini Değiştirdi?

200 Bin Kilometre Üstünde Bile Saat Gibi Çalışan Benzinli Motorlar

200 Bin Kilometre Üstünde Bile Saat Gibi Çalışan Benzinli Motorlar

Yüksek Kilometrelerde Bile Tıkır Tıkır Çalışan Otomatik Vitesler

Yüksek Kilometrelerde Bile Tıkır Tıkır Çalışan Otomatik Vitesler

Kapak Açmadan 1 Milyon Kilometreyi Devirebilen Efsane Motorlar

Kapak Açmadan 1 Milyon Kilometreyi Devirebilen Efsane Motorlar

ÖTV Muafiyetli Tüm Araçlar Güncel Fiyat Listesi - Temmuz 2026 ÖTV'siz Araba Fiyatları

ÖTV Muafiyetli Tüm Araçlar Güncel Fiyat Listesi - Temmuz 2026 ÖTV'siz Araba Fiyatları

ÖTV Muafiyetiyle Satın Alınabilen SUV Modelleri (2026): ÖTV'siz SUV Fiyatları Ne Kadar?

ÖTV Muafiyetiyle Satın Alınabilen SUV Modelleri (2026): ÖTV'siz SUV Fiyatları Ne Kadar?

Yenilenen Toyota Crown Resmen Tanıtıldı: İşte Özellikleri ve Fiyatı

Yenilenen Toyota Crown Resmen Tanıtıldı: İşte Özellikleri ve Fiyatı

Renault

YORUMLAR

(1)
Yorumunuz minimum 30 karakter olmalıdır. (0)
A
Anıl Bingül 9 saat önce
çok genel bilgiler yazılmış, Renault ya özgü kronil sorunlara değinilecek sanmıştım başlıkta
Tüm yorumlar yüklendi (1 yorum)
most-read-title

EN ÇOK OKUNANLAR

Kapak Açmadan 1 Milyon Kilometreyi Devirebilen Efsane Motorlar

Kapak Açmadan 1 Milyon Kilometreyi Devirebilen Efsane Motorlar

10 Yaşından Büyük Olsa Bile Gönül Rahatlığıyla Alınabilecek Sorunsuz Otomobiller

10 Yaşından Büyük Olsa Bile Gönül Rahatlığıyla Alınabilecek Sorunsuz Otomobiller

Yüksek Kilometrelerde Bile Tıkır Tıkır Çalışan Otomatik Vitesler

Yüksek Kilometrelerde Bile Tıkır Tıkır Çalışan Otomatik Vitesler

Renault Boreal Hakkında İlk Şikayetler Neler, Alırsanız Sorun Yaşatır mı?

Renault Boreal Hakkında İlk Şikayetler Neler, Alırsanız Sorun Yaşatır mı?

Araç Muayenesinde Yeni Dönem: 2026 Güncel Araç Kontrol Listesi ve Tüm Değişiklikler

Araç Muayenesinde Yeni Dönem: 2026 Güncel Araç Kontrol Listesi ve Tüm Değişiklikler

Ülkemizde Satılan En Sağlam Plug-in hybrid Motorlar

Ülkemizde Satılan En Sağlam Plug-in hybrid Motorlar

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Mackolik MatchEndirect Mynet Onedio Webtekno Yemek.com