Samsung, 2020'de En Fazla Akıllı Telefon Üreten Şirket Oldu

Yeni bir rapora göre Samsung, beklendiği gibi 2020'de en fazla akıllı telefon üreten şirket oldu. Sürpriz ise Apple'ın en fazla akıllı telefon üreten ikinci şirket olmasıydı.

Koronavirüs pandemisi, tüm sektörler gibi akıllı telefon sektörünü de olumsuz etkiledi ve yılın büyük bir bölümünü evlerinde geçirmek durumunda olan tüketiciler, “yeni” akıllı telefonlara önceki yıllarda olduğu kadar ilgi göstermedi. Hal böyle olunca da akıllı telefon üretimi, geçtiğimiz yıllara kıyasla rekor seviyede düştü.

TrendForces tarafından aktarılan bilgilere göre 2020 yılında akıllı telefon üretimi 1,25 milyar birim ile sınırlı kaldı ve geçtiğimiz yıla kıyasla yüzde 11 gibi rekor bir üretim hacmi düşüşü gözlendi. Dünyanın en çok satan akıllı telefon markası olan Samsung, 2020’de de en çok üretim gerçekleştiren marka olmaya devam ederken şaşırtıcı bir şekilde Apple, ikinci sırada yer aldı.

Apple, koronavirüs pandemisi sırasında en fazla akıllı telefon üreten ikinci şirket oldu

TrendForces verilerine göre 2020’de en fazla akıllı telefon üreten şirketler sırasıyla Samsung, Apple, Huawei, Xiaomi, OPPO ve Vivo oldu. Üretim hacmindeki düşüş tüm şirketler için ön görülebilir ve doğal olsa da en büyük sürprizin Huawei’nin üretim hacmindeki ciddi düşüş ve Apple’ın en fazla telefon üreten ikinci şirket haline gelmesi oldu.

Beklentiler, içinde olduğumuz 2021 yılında akıllı telefon üretiminin yüzde 9 artışla 1,36 milyar birime yükselmesi yönünde. Bu yükseliş, 2020’deki rekor düşüşü telafi etmese de sektörün toparlanması adına önemli bir sıçrama olabilir. Bununla birlikte 2021’de de geçtiğimiz yıl olduğu gibi Samsung’un en fazla akıllı telefon üreten şirket olması, Apple’ın ise Samsung’u takip etmesi bekleniyor.