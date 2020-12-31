OPPO'nun Türkiye'deki Yeni Üretim Üssü Görüntülendi

OPPO'nun Türkiye'de kuracağı üretim tesisi, Dünya Gazetesi tarafından görüntülendi. Tadım Kuruyemiş'e ait olan Tuzla'daki tesis, kapalı alanlarıyla birlikte 6.405 metrekare alana oturuyor. Şirket 2021 yılında, bu üretim tesisinde telefon üretecek.

Geçtiğimiz günlerde sizlerle paylaştığımız bir haberimizde, Çinli teknoloji şirketi OPPO ile Samsung'un Türkiye'de akıllı telefon üreteceği iddialarından bahsetmiştik. Bu gelişmenin gündeme gelmesinden hemen sonra da Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'ndan onaylama gelmişti. Dünya Gazetesi, OPPO'nun bir süre önce kiraladığı o üretim tesisini görüntüledi.

Edinilen bilgilere göre OPPO, Tuzla'da bulunan bir fabrikada akıllı telefon üretimi yapacak. Bu üretim tesisinin Tadım Kuruyemiş'e ait olduğu, bir süredir de boş kaldığı belirtiliyor. Ayrıca şirket, Türkiye'ye yatırım yapma kararını açıklamadan önce de söz konusu fabrikayı kiralamış. Bu sürecin 2 ay önce tamamlandığı, şirketin fabrikadaki üretim tesisini hazırlamaya başladığı ifade ediliyor.

İşte OPPO'nun akıllı telefon üreteceği o tesis

OPPO, Tuzla'daki tesisinde 1.000 eleman çalıştıracak. Hatta bu bağlamda işe alım ilanları da yayımlayan şirket, güvenlik görevlisinden mühendisine kadar her pozisyon için de arayışlarını sürdürüyor. Çalışmaları bir an önce tamamlayıp harekete geçmeyi planlayan şirket, 2021 yılında faaliyetlere başlamayı planlıyor.

OPPO'nun kiraladığı fabrika, kapalı alanıyla birlikte 6.405 metrekarelik oturuma sahip. Şirket, bu tesiste üreteceği akıllı telefon modellerini hem Türkiye pazarında hem de dış pazarlarda satışa sunacak. Yani OPPO'nun 50 milyon dolarlık yatırımıyla birlikte Türkiye için yeni bir ihracat kapısı da aralanmış olacak. Oppo Türkiye Genel Müdürü Weijian Zhou, Find, Reno ve A serisine ait yeni modellerin, bu tesiste üretileceğini ifade ediyor.