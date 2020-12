2020 Best of Galaxy Store Ödülleri’nin kazananlarını açıklayan Samsung, böylece 2020'nin en iyi mobil uygulamalarını ve temalarını ortaya koymuş oldu. Samsung'a göre 2020'nin en iyi mobil oyunu ise Fortnite oldu.

Bir yılın sonuna daha yaklaşıyoruz ve şirketler tek tek yılın “en”lerini açıklamaya başlamış durumda. Kısa süre önce yeni bir çevrimiçi etkinlik gerçekleştiren Güney Koreli teknoloji devi Samsung, 2020 Best of Galaxy Store Ödülleri’nin kazananlarını açıkladı.

Samsung, Best of Galaxy Store Ödülleri kapsamında yılın en iyi uygulamalarını, oyunlarını, temalarını ve saat arayüzlerini duyurdu. Samsung’un açıklamaları neticesinde 14 farklı ülkeden toplamda 22 kazanan açıklandı.

Samsung, yılın en iyi mobil oyununu Fortnite olarak açıkladı

“Made for Samsung” kategorisinde NBA Top Shot, en yenilikçi uygulama ödülüne layık görülürken; BetterHelp de en iyi sağlık uygulaması ödülünün sahibi oldu. Popüler müzik yayın servisi Spotify, Bixby Capsules ödülünü kazanırken; Big Sky Weather da yılın Bixby geliştiricisi olmayı başardı.

Yılın oyunu ödülü, battle royale türünün en popüler yapımlarından Fortnite’a gitti. Forza Street ise en iyi grafiklere sahip oyun seçildi. Ayrıca State of Survival, en iyi simülasyon; Garena Free Fire, en iyi aksiyon; Uno!, en iyi günlük; Clawee, en iyi bağımsız; LEGO Legacy: Heroes Unboxed, en iyi RPG ve WGT Gold da en iyi arcade oyunu ödüllerinin sahibi oldu.

Talk to Alexa, en iyi akıllı saat uygulaması ödülünün sahibi olurken; URARITY, en iyi saat arayüzü koleksiyonu; Golden Floral Dijital Saat, en iyi saat arayüzü; Persona Smart, en yenilikçi saat arayüzü ve HIGH Watch Faces, en iyi yeni saat arayüzü tasarımcısı seçildi.

Bildiğiniz gibi Samsung, kullanıcıların cihazlarını kişiselleştirmesine büyük önem veriyor ve 2020 Best of Galaxy Store Ödülleri bu kapsamda cihazların kişiselleştirilmesine yardımcı olan uygulama ve geliştiricilere de ödüller takdim ediyor. Bu kapsamda Marigold, en iyi tema tasarımcısı; Dark Warrior, en yenilikçi tema; [Bear] Pink Clouds Of Stars, en iyi tema tasarımı; Butterfly-Effected GmbH, en iyi tema koleksiyonu; [Alex-]Fantasy Icon Pack de en iyi ikon paketi ödüllerinin sahibi oldu.

2020 Best of Galaxy Store Ödülleri’nin açıklandığı çevrimiçi etkinliğin videosunu aşağıdan izleyebilirsiniz