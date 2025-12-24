Tümü Webekno
Samsung, 2026 Model Oyuncu Monitörlerini Duyurdu: 6K Çözünürlük, 1040 Hz Yenileme Hızı ve Dahası

Samsung, 2026'da piyasaya süreceği monitörlerinden bazılarını duyurdu. Duyurulan 5 oyuncu monitörü, inanılmaz özelliklerle geliyor.

Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Dünyanın en önde gelen teknoloji şirketlerinden biri olan Samsung, monitörler konusunda da öne çıkmayı başaran bir firmaydı. Şimdi ise şirketin 2026 yılında piyasaya süreceği monitörlerden bilgiler geldi. Duyurulan Odyssey 3D G90XH modeli, oyun konusunda inanılmaz performans veren bir cihaz olacak.

Samsung 3D G90XH modeli dışında G6 G60H ve 3 yeni Odyssey G8 monitörleri de duyurdu. Tüm bu monitörlerin de özellikleri paylaşıldı. Cihazların detaylarına baktığımızda Samsung’un 2026 yılında oyuncu monitörü pazarını ele geçirmeye kararlı olduğunu anlayabiliyoruz.

6K çözünürlük, gözlüksüz 3D, 1040 Hz ve dahası

İlk olarak 3D G90XH modelinden başlayalım. Bu monitör, 32 inç boyuta sahip IPS bir ekranla sunulacak. Geçen sene CES’te tanıtılan ekranın geliştirilmiş versiyonu olan cihazda gözlüksüz 3D deneyimi vadediliyor. Göz takip teknolojisiyle pozisyonunuza göre derinlik ve perspektif ayarlanabiliyor. Bunlar dışında 165 Hz yenileme hızı ve 6K çözünürlük var. Çözünürlük 3K’ya düştüğünde yenileme hızı 330 Hz’e çıkıyor. 3D efekti, şimdilik Stellar Blade, Lies of P: Overture ve The First Berserker gibi sadece oyunlarda çalışan bir efekt.

Bunun dışında 27 inç ekranlı Odyssey G6 G60H de tanıtıldı. Bu modelde inanılmaz yüksek bir yenileme hızı sunuluyor. Öyle ki cihazın HD çözünürlükteyken 1040 Hz yenileme hızı var. Çözünürlük 1440p’ye çıktığında ise yenileme hızı yine çok yüksek olan 600 Hz seviyelerine geliyor. Monitörde AMD FreeSync Premium ve NVIDIA G-Sync özellikleri bulunduğunu da ekleyelim.

Son olarak Samsung, ek olarak 3 yeni Odyssey G8 monitör de duyurdu. 32 inçlik G80HS modelinde 165 Hz yenileme hızı, 6K çözünürlük var. 27 inçlik G80HF modelinde ise 5K çözünürlük ve 180 Hz yenileme hızı sunuluyor. Son olarak düz Odyssey G8 modeli var. 4K çözünürlük sunan bu cihazda OLED ekran ve 240 Hz yenileme hızı yer alıyor. Üç modelde de AMD FreeSync Premium ve NVIDIA G-Sync.

Samsung’un 2026 için duyurduğu bu 5 monitör hakkında bildiklerimiz bu kadar. Çıkış tarihleri ve fiyatları hakkında henüz bir bilgi paylaşılmadı.

