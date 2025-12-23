Tümü Webekno
Samsung Galaxy A34'te Netflix İzlemeyi Engelleyen Çok İlginç Bir Hata Ortaya Çıktı

Samsung Galaxy A34 modeli çok ilginç bir sorunla gündeme geldi. Cihaza kablolu kulaklık takıldığında Netflix HD olarak izlenemiyor.

Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Samsung’un orta segmentteki A serisi telefonları, uygun fiyatları olmaları nedeniyle dünya çapında büyük ilgi görüyor. Galaxy A34 isimli cihaz da bunlardan biriydi. Ancak Galaxy A34, bugünlerde herkesi şaşırtmayı başaran çok ilginç bir sorunla teknoloji dünyasının gündemine oturdu.

Galaxy A34 sahibi olan bazı kullanıcılar, telefona yakın zamanda gelen bir güvenlik güncellemesinin ardından Netflix ile alakalı sorun yaşamaya başladı. Şikâyetlere göre cihaz, USB-C kablolu ses aksesuarları bağlandığında Netflix’i HD kalitede oynatmıyor. Evet, yanlış okumadınız. Kablolu kulaklık takılırsa yüksek Netflix’teki yüksek kalite görüntülü video oynatıcısı çalışmıyor.

Kablosuz kulaklıklarda sorun yok, kablolu kulaklık takılınca Netflix HD izlenmiyor

neftli

Sorunu yaşayan kullanıcılar, yalnızca ses kablolu bağlantılarında ortaya çıktığının altını çizmiş. Yani başka bir üründe olmuyormuş. Kulaklıklar bağlandıktan sonra internet bağlantısı stabil olsa bile video aşırı derecede sıkıştırılıyor veya pikselleniyormuş. Bluetooth kulaklıklarda ise bir problem yokmuş ve her şey olması gerektiği gibi çalışıyormuş. Yani sadece kablolularda yaşanıyor.

İlk incelemelere göre hata, cihazın HD veya FHD içerik akışı yapıp yapmayacağını kontrol eden Widevine DRM özelliğiyle ilgili olabileceğini gösterdi. Sistem Widevine L1 desteğini doğrulayamadığında, oynatma Widevine L3'e geri dönüyor ve videolar standart çözünürlükle sınırlanıyor olabilir.

Galaxy A34 modelini MediaTek işlemciye sahip olduğunu belirtelim. Daha önce benzer işlemcilere sahip cihazlarda da Widevine sorunları yaşanmıştı. Bu yüzden kaynağının bu olma ihtimali fazla. Şimdilik kesin bir çözüm yayımlanmadı. Tek çözüm, kablolu kulaklık kullanmamak ve kablosuzlarla devam etmek gibi görünüyor. Samsung’dan bir açıklama yok ancak şikâyetler daha da artarsa yakında bir çözüm güncellemesi geldiğini görebiliriz.

