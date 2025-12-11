Galaxy S26 Bekleyenlere Müthiş Haber: Samsung, 60W Şarj Cihazı Tanıttı!

Samsung, sessiz sedasız 60W'lık yepyeni bir şarj adaptörünü sitesinde listeledi. Adaptörün, Galaxy S26 Ultra'ya ait olduğu düşünülüyor.

Birkaç ay içinde amiral gemisi Galaxy S26 serisini tanıtmasını beklediğimiz Samsung, şimdi ise sürpriz bir duyuruyla karşımıza çıktı. Öyle ki şirket, yepyeni bir 60W gücünde şarj adaptörü tanıttı. Kablosuz olarak siyah renkle satılan cihaz, sessiz sedasız şirketin resmî sitesinde listelendi.

USB Type-C bağlantı noktasıyla gelen ve maksimum 60W güç sunabilen yeni adaptörün fiyatıyla ilgil bir bilgi bulunmuyor. 5V ila 20V arasında değişen voltaj USB PD 3.1 PPS standardı gibi özellikleri var. Bu adaptör sayesinde cihazlar çok daha hızlı şarj olabilecek.

Galaxy S26 Ultra 60W desteğiyle gelebilir

Samsung, uzun yıllardır telefonlarında 45W hızlı kablolu şarj desteğini tercih ediyordu. Ancak 2026 yılında gelecek yeni amiral gemisi telefonları Galaxy S26’da bunun değişebileceği ve desteğin arıtırılabileceği söylentileri ortaya çıkmıştı. Özellikle de serinin en güçlü modeli S26 Ultra’da bunun olacağı iddia ediliyordu.

İşte yeni duyurulan 60W’lık adaptör de bu iddiaları neredeyse doğrulamış oldu. Öyle ki tüm kaynakalra göre Samsung’un yeni 60W adaptörü Galaxy S26 Ultra için piyasaya sürülen bir ürün olacak. Yani telefonda 45W değil, 60W desteği göreceğiz. Böylece çok daha hızlı şarj süreleri sunulabilecek. İddiaların doğru çıkıp çıkmayacağını önümüzdeki aylarda anlayacağız. S26 serisinin 2026 başında gelmesini bekliyoruz.