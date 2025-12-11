Tümü Webekno
Anker Soundcore R50i TWS Samsung Galaxy S25 Roborock Q8 Max Pro

Kategoriler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
  1. Webtekno
  2. Ürün

Galaxy S26 Bekleyenlere Müthiş Haber: Samsung, 60W Şarj Cihazı Tanıttı!

Samsung, sessiz sedasız 60W'lık yepyeni bir şarj adaptörünü sitesinde listeledi. Adaptörün, Galaxy S26 Ultra'ya ait olduğu düşünülüyor.

Galaxy S26 Bekleyenlere Müthiş Haber: Samsung, 60W Şarj Cihazı Tanıttı!
Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Birkaç ay içinde amiral gemisi Galaxy S26 serisini tanıtmasını beklediğimiz Samsung, şimdi ise sürpriz bir duyuruyla karşımıza çıktı. Öyle ki şirket, yepyeni bir 60W gücünde şarj adaptörü tanıttı. Kablosuz olarak siyah renkle satılan cihaz, sessiz sedasız şirketin resmî sitesinde listelendi.

USB Type-C bağlantı noktasıyla gelen ve maksimum 60W güç sunabilen yeni adaptörün fiyatıyla ilgil bir bilgi bulunmuyor. 5V ila 20V arasında değişen voltaj USB PD 3.1 PPS standardı gibi özellikleri var. Bu adaptör sayesinde cihazlar çok daha hızlı şarj olabilecek.

Galaxy S26 Ultra 60W desteğiyle gelebilir

sams

Samsung, uzun yıllardır telefonlarında 45W hızlı kablolu şarj desteğini tercih ediyordu. Ancak 2026 yılında gelecek yeni amiral gemisi telefonları Galaxy S26’da bunun değişebileceği ve desteğin arıtırılabileceği söylentileri ortaya çıkmıştı. Özellikle de serinin en güçlü modeli S26 Ultra’da bunun olacağı iddia ediliyordu.

İşte yeni duyurulan 60W’lık adaptör de bu iddiaları neredeyse doğrulamış oldu. Öyle ki tüm kaynakalra göre Samsung’un yeni 60W adaptörü Galaxy S26 Ultra için piyasaya sürülen bir ürün olacak. Yani telefonda 45W değil, 60W desteği göreceğiz. Böylece çok daha hızlı şarj süreleri sunulabilecek. İddiaların doğru çıkıp çıkmayacağını önümüzdeki aylarda anlayacağız. S26 serisinin 2026 başında gelmesini bekliyoruz.

Samsung Galaxy S26 Hakkında "Gülelim mi Ağlayalım mı?" Dedirten Bilgiler Ortaya Çıktı Samsung Galaxy S26 Hakkında "Gülelim mi Ağlayalım mı?" Dedirten Bilgiler Ortaya Çıktı
Samsung Galaxy

YORUMLAR

(0)
Yorumunuz minimum 30 karakter olmalıdır. (0)
Henüz yorum yok. İlk yorumu sen yaz!
most-read-title

EN ÇOK OKUNANLAR

Büyük Umutlarla Vizyona Girip Gişede Patlayan Filmler

Büyük Umutlarla Vizyona Girip Gişede Patlayan Filmler

Tek Oturuşta Bitirebileceğiniz, Her Biri Birbirinden Güzel En İyi Orijinal Netflix Dizileri

Tek Oturuşta Bitirebileceğiniz, Her Biri Birbirinden Güzel En İyi Orijinal Netflix Dizileri

Xiaomi, Tıraş Makinesi Duyurdu (Sakalları Yola Yola Kesen Makineleri Unutun)

Xiaomi, Tıraş Makinesi Duyurdu (Sakalları Yola Yola Kesen Makineleri Unutun)

Black Friday İndirimlerinde Xbox'tan Bile Daha Çok Satılan NEX Playground Nedir? Özellikleri Ne? Türkiye Fiyatı Ne Kadar?

Black Friday İndirimlerinde Xbox'tan Bile Daha Çok Satılan NEX Playground Nedir? Özellikleri Ne? Türkiye Fiyatı Ne Kadar?

11.000 mAh Batarya, 36 GB Sanal RAM, 1 TB Hafızayla Gelen Kaya Gibi Sağlam Telefon Doogee S200 Ultra Tanıtıldı

11.000 mAh Batarya, 36 GB Sanal RAM, 1 TB Hafızayla Gelen Kaya Gibi Sağlam Telefon Doogee S200 Ultra Tanıtıldı

GTA 6 Çıkana Kadar Buradan Devam: GTA 5'e Avrupa Kıtasını Getiren Mod Yayımlandı

GTA 6 Çıkana Kadar Buradan Devam: GTA 5'e Avrupa Kıtasını Getiren Mod Yayımlandı

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Anasayfa Haber Video Favorilerim En Çok Okunanlar En Çok Paylaşılanlar En Çok İzlenenler
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim