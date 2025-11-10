Tümü Webekno
Apple, iPhone 17'yi Resmen Duyurdu: İşte Özellikleri ve Fiyatı! En Güçlü iPhone: iPhone 17 Pro Resmen Duyuruldu! Bugüne Kadarki En İnce iPhone Tanıtıldı: iPhone Air'ın Fiyatı, Özellikleri, Çıkış Tarihi Apple’ın Şimdiye Kadarki En İyi Kulaklığı AirPods Pro 3 Tanıtıldı: İşte Özellikleri ve Fiyatı! iPhone’dan MacBook’a Türkiye’de Satılan Tüm Apple Ürünlerinin Fiyatları!

Kategoriler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
  1. Webtekno
  2. Mobil

Samsung Galaxy S26 Hakkında "Gülelim mi Ağlayalım mı?" Dedirten Bilgiler Ortaya Çıktı

Samsung'un merakla beklenen yeni amiral gemisi serisi Galaxy S26'ya dair hem iyi hem de kötü yeni bilgiler ortaya çıktı.

Samsung Galaxy S26 Hakkında "Gülelim mi Ağlayalım mı?" Dedirten Bilgiler Ortaya Çıktı
Barış Bulut Barış Bulut / Editor

Samsung’un merakla beklenen Galaxy S26 serisi, resmî tanıtım öncesi yeni sızıntılarla tekrar karşımızda. Güney Kore'den gelen kaynaklara göre şirket, yeni seriyi önümüzdeki Ocak ayı sonunda tanıtıp Şubat ortasında satışa sunmaya hazırlanıyor.

Bu daha önceki sızıntılara göre nispeten erken gerçekleşecek lansman, serideki model değişikliklerinden kaynaklanan gecikmeyi telafi etmeyi amaçlıyor. Galaxy S26 Edge’in iptali ve S26 Plus’ın yeniden hayata geçirilmesi sonrası, Samsung’un yeni seriyi planlanandan önce piyasaya süreceği konuşuluyor.

Galaxy S26 serisi beklenenden erken ama daha tuzlu olacak

Samsung Galaxy S26

Tabii güzel haberlerin aksine fiyat ve donanım tarafında üzücü haberler var. Galaxy S26 ve S26 Plus modellerinde Exynos 2600 çipi yer alırken, S26 Ultra modeli Snapdragon 8 Elite Gen 5 “for Galaxy” ile donatılacak. Bu ayrım ne yazık ki performans farkı kadar fiyat farkı da yaratacak. Özellikle Ultra modelinde artan bileşen maliyetleri ve vergiler nedeniyle ciddi bir fiyat artışı bekleniyor.

Galaxy S25 serisinde fiyatları sabit tutmayı başaran Samsung, bu kez aynı şansa sahip değil. Exynos işlemcili modellerin performansı merak edilirken, kamera tarafında büyük bir yenilik beklenmemesi de kullanıcıları düşündürüyor. Özellikle iPhone 17 serisinin bir önceki iPhone'a göre iyileştirmelerle gelmesi, Samsung’un Ultra modelini fiyat-performans yarışında daha da zorlayacak gibi.

Telefonla Daha Kaliteli Fotoğraflar Çekmek İçin 7 Basit Ama Etkili İpucu (Bunları Alışkanlık Edinin) Telefonla Daha Kaliteli Fotoğraflar Çekmek İçin 7 Basit Ama Etkili İpucu (Bunları Alışkanlık Edinin)
Samsung'un Kendi Face ID Teknolojisini Geliştirdiği İddia Edildi: İşte Kullanılacak İlk Telefon Samsung'un Kendi Face ID Teknolojisini Geliştirdiği İddia Edildi: İşte Kullanılacak İlk Telefon
Samsung

YORUMLAR

(0)
Yorumunuz minimum 30 karakter olmalıdır. (0)
Henüz yorum yok. İlk yorumu sen yaz!
most-read-title

EN ÇOK OKUNANLAR

[6-10 Kasım] Steam'de Bu Hafta Sonu Ücretsiz Olan Oyunlar Açıklandı: 4.800 TL Değerinde 5 Oyun Birden!

[6-10 Kasım] Steam'de Bu Hafta Sonu Ücretsiz Olan Oyunlar Açıklandı: 4.800 TL Değerinde 5 Oyun Birden!

Kasım 2025: Türkiye'deki En Ucuz Otomatik Vites Otomobiler

Kasım 2025: Türkiye'deki En Ucuz Otomatik Vites Otomobiler

İngiltere'deki Evlerde Çamaşır Makineleri Neden Hep Mutfakta Durur? İşte Hak Vereceğiniz Nedenleri

İngiltere'deki Evlerde Çamaşır Makineleri Neden Hep Mutfakta Durur? İşte Hak Vereceğiniz Nedenleri

Teknoloji Mezarlığı: Büyük Umutlarla Piyasaya Sürülüp Tutmayan Telefonlar

Teknoloji Mezarlığı: Büyük Umutlarla Piyasaya Sürülüp Tutmayan Telefonlar

GTA 6'nın Ertelenmesine Üzülenlere: Duyurulduktan 14 Yıl Sonra Piyasaya Sürülen, Dünyanın Geliştirilmesi En Uzun Süren Oyunu Duke Nukem Forever'ın Şaşırtan Hikâyesi

GTA 6'nın Ertelenmesine Üzülenlere: Duyurulduktan 14 Yıl Sonra Piyasaya Sürülen, Dünyanın Geliştirilmesi En Uzun Süren Oyunu Duke Nukem Forever'ın Şaşırtan Hikâyesi

Kasım 2025: Türkiye'de En Çok Kullanılan Akıllı Telefon Markaları

Kasım 2025: Türkiye'de En Çok Kullanılan Akıllı Telefon Markaları

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Anasayfa Haber Video Favorilerim En Çok Okunanlar En Çok Paylaşılanlar En Çok İzlenenler
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim