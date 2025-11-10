Samsung Galaxy S26 Hakkında "Gülelim mi Ağlayalım mı?" Dedirten Bilgiler Ortaya Çıktı

Samsung'un merakla beklenen yeni amiral gemisi serisi Galaxy S26'ya dair hem iyi hem de kötü yeni bilgiler ortaya çıktı.

Samsung’un merakla beklenen Galaxy S26 serisi, resmî tanıtım öncesi yeni sızıntılarla tekrar karşımızda. Güney Kore'den gelen kaynaklara göre şirket, yeni seriyi önümüzdeki Ocak ayı sonunda tanıtıp Şubat ortasında satışa sunmaya hazırlanıyor.

Bu daha önceki sızıntılara göre nispeten erken gerçekleşecek lansman, serideki model değişikliklerinden kaynaklanan gecikmeyi telafi etmeyi amaçlıyor. Galaxy S26 Edge’in iptali ve S26 Plus’ın yeniden hayata geçirilmesi sonrası, Samsung’un yeni seriyi planlanandan önce piyasaya süreceği konuşuluyor.

Galaxy S26 serisi beklenenden erken ama daha tuzlu olacak

Tabii güzel haberlerin aksine fiyat ve donanım tarafında üzücü haberler var. Galaxy S26 ve S26 Plus modellerinde Exynos 2600 çipi yer alırken, S26 Ultra modeli Snapdragon 8 Elite Gen 5 “for Galaxy” ile donatılacak. Bu ayrım ne yazık ki performans farkı kadar fiyat farkı da yaratacak. Özellikle Ultra modelinde artan bileşen maliyetleri ve vergiler nedeniyle ciddi bir fiyat artışı bekleniyor.

Galaxy S25 serisinde fiyatları sabit tutmayı başaran Samsung, bu kez aynı şansa sahip değil. Exynos işlemcili modellerin performansı merak edilirken, kamera tarafında büyük bir yenilik beklenmemesi de kullanıcıları düşündürüyor. Özellikle iPhone 17 serisinin bir önceki iPhone'a göre iyileştirmelerle gelmesi, Samsung’un Ultra modelini fiyat-performans yarışında daha da zorlayacak gibi.