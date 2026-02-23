Biz Daha 5G'ye Geçemedik: Samsung, 6G'yi Test Etti, Yüksek Hızlara Ulaştı!

Samsung, 6G teknolojisi konusunda yepyeni bir açık hava testi gerçekleştirdi. Test sonucunda çok yüksek hızlara ulaşıldı.

Türkiye 5G teknolojisine yeni yeni geçmeye hazırlanırken dünya çapında bir sonraki nesil bağlantı teknolojisi olan 6G’nin testleri çoktan başladı. Bu teknolojiyi test eden şirketlerden biri de Güney Kore merkezli dev firma Samsung’du. Şimdi ise Samsung’dan bu konuda bir hamle geldi.

Samsung, 6G teknolojisiyle ilgili yepyeni bir açık hava testi gerçekleştirdi. Bu yeni test, kablosuz bağlantı teknolojisinin yeni neslinin nasıl olabileceğine dair ipuçlarını bizlerle buluşturmayı başardı.

3 Gbps’ye kadar hızlara ulaşıldı

Samsung Electronics, KT Corporation ve Keysight Technologies, 20 Şubat 2026'da yaptıkları ortak açıklamada, 7 GHz bandında eXtreme MIMO olarak bilinen teknolojiyi başarıyla test ettiklerini doğruladı. Test, Samsung’un Seul'deki Ar-Ge kampüsünde açık havada, 256 dijital anten portuna sahip bir prototip 6G baz istasyonu kullanılarak gerçekleştirildi.

Şirketlerin açıklamalarına göre, bu kurulum tek bir test cihazında 3 Gbps'ye kadar en yüksek indirme hızlarına ulaştı. Bu rakam, özellikle gerçek dünyadaki birçok 5G kullanıcısının nadiren 1 Gbps'ye yakın sürekli hızlar gördüğü düşünüldüğünde dikkat çekiyor. Kontrollü testlerdeki en yüksek hızlar her zaman günlük performansı yansıtmasa da sonuçların Samsung'un orta bant 6G araştırmalarında istikrarlı ilerleme kaydettiğini gösterdiğini söyleyebiliriz.