Samsung, Akıllı Buzdolaplarında Reklam Göstermeye Başladı

Samsung, ABD'de akıllı buzdolaplarında yeni bir test başlattı. Bu test, fiyatı 3000 dolara kadar çıkan Family Hub dolaplarda reklam gösterecek.

Samsung, telefonlarına ek olarak ev aletleriyle de çok öne çıkan bir firmaydı. Şirketin üst seviye Family Hub olarak nitelendirilen akıllı buzdolapları tanıttığını görüyorduk. Bu dolaplar, hem ekrana hem de yapay zekâ desteğine sahip olabiliyordu. Fiyatları ise 1800 dolar ila 3000 arasındaydı. Yani ciddi anlamda pahalılardı.

Android Authority tarafından paylaşılan yeni bir haber, bu pahalı Samsung akıllı buzdolabını satın alanları çok sinirlendirecek bir gelişme yaşandığını gösterdi. Buna göre Güney Koreli şirket, dolaplarında reklam göstermeye başladı.

Buzdolabının ekranından reklam gösterilecek

Gelen bilgilere göre Samsung, ABD’de bir yazılım güncellemesi yayımladı. Bu güncellemeyle birlikte **dolapların ekranlarında reklamlar gösterilecek. **Reklamlar, ekran kullanılmıyorken ekranda yer alacak. Şirket, yaptığı açıklamada bu bilgileri doğruladı ve pilot bir program olarak başlattığını söyledi.

Reklam gösterilmesi için kapak ekranında ekstra bir şey olmaması gerekecek. Örneğin bir fotoğraf albümü gösterme açıksa reklam yer almayacak. Ayrıca Samsung, belli reklamların kapatılabileceğini belirtmiş. Ancak reklamları tamamen kapanıp kapanmayacağı konusunda bir bilgi yok.

Bu bir pilot program. Samsung başarılı görürse sadece ABD değil, dünya çapındaki ev aletlerinde de reklamlar görmeye başlayabiliriz. Bir buzdolabına 3000 dolara kadar para verip üstüne zorla reklam görmek gerçekten kullanıcıları çileden çıkartabilecek bir durum. Samsung’un ne mantıkla bunu yaptığını bilmiyoruz.