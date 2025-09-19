Tümü Webekno
Apple, iPhone 17'yi Resmen Duyurdu: İşte Özellikleri ve Fiyatı! En Güçlü iPhone: iPhone 17 Pro Resmen Duyuruldu! Bugüne Kadarki En İnce iPhone Tanıtıldı: iPhone Air'ın Fiyatı, Özellikleri, Çıkış Tarihi Apple’ın Şimdiye Kadarki En İyi Kulaklığı AirPods Pro 3 Tanıtıldı: İşte Özellikleri ve Fiyatı! iPhone’dan MacBook’a Türkiye’de Satılan Tüm Apple Ürünlerinin Fiyatları!

Kategoriler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
  1. Webtekno
  2. Ürün

Samsung, Akıllı Buzdolaplarında Reklam Göstermeye Başladı

Samsung, ABD'de akıllı buzdolaplarında yeni bir test başlattı. Bu test, fiyatı 3000 dolara kadar çıkan Family Hub dolaplarda reklam gösterecek.

Samsung, Akıllı Buzdolaplarında Reklam Göstermeye Başladı
Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Samsung, telefonlarına ek olarak ev aletleriyle de çok öne çıkan bir firmaydı. Şirketin üst seviye Family Hub olarak nitelendirilen akıllı buzdolapları tanıttığını görüyorduk. Bu dolaplar, hem ekrana hem de yapay zekâ desteğine sahip olabiliyordu. Fiyatları ise 1800 dolar ila 3000 arasındaydı. Yani ciddi anlamda pahalılardı.

Android Authority tarafından paylaşılan yeni bir haber, bu pahalı Samsung akıllı buzdolabını satın alanları çok sinirlendirecek bir gelişme yaşandığını gösterdi. Buna göre Güney Koreli şirket, dolaplarında reklam göstermeye başladı.

Buzdolabının ekranından reklam gösterilecek

re

Gelen bilgilere göre Samsung, ABD’de bir yazılım güncellemesi yayımladı. Bu güncellemeyle birlikte **dolapların ekranlarında reklamlar gösterilecek. **Reklamlar, ekran kullanılmıyorken ekranda yer alacak. Şirket, yaptığı açıklamada bu bilgileri doğruladı ve pilot bir program olarak başlattığını söyledi.

Reklam gösterilmesi için kapak ekranında ekstra bir şey olmaması gerekecek. Örneğin bir fotoğraf albümü gösterme açıksa reklam yer almayacak. Ayrıca Samsung, belli reklamların kapatılabileceğini belirtmiş. Ancak reklamları tamamen kapanıp kapanmayacağı konusunda bir bilgi yok.

Bu bir pilot program. Samsung başarılı görürse sadece ABD değil, dünya çapındaki ev aletlerinde de reklamlar görmeye başlayabiliriz. Bir buzdolabına 3000 dolara kadar para verip üstüne zorla reklam görmek gerçekten kullanıcıları çileden çıkartabilecek bir durum. Samsung’un ne mantıkla bunu yaptığını bilmiyoruz.

Samsung

YORUMLAR

(0)
Yorumunuz minimum 30 karakter olmalıdır. (0)
Henüz yorum yok. İlk yorumu sen yaz!
most-read-title

EN ÇOK OKUNANLAR

Tüm Samsung Telefonları Etkileyen Bir Güvenlik Açığı Tespit Edildi

Tüm Samsung Telefonları Etkileyen Bir Güvenlik Açığı Tespit Edildi

ChatGPT'nin Sevilen Özelliği Artık Gemini'a da Geldi (Biraz Geç Olsa da...)

ChatGPT'nin Sevilen Özelliği Artık Gemini'a da Geldi (Biraz Geç Olsa da...)

Togg T10F Almaya Değer mi? Corolla, Megane ve BYD Seal Gibi Rakipleriyle Kıyasladık

Togg T10F Almaya Değer mi? Corolla, Megane ve BYD Seal Gibi Rakipleriyle Kıyasladık

iOS 26 Yükleyenlerin Değiştirmesi Gereken 5 iPhone Ayarı

iOS 26 Yükleyenlerin Değiştirmesi Gereken 5 iPhone Ayarı

FC 26, Hangi Platformda Hangi Saatte Erişime Açılacak?

FC 26, Hangi Platformda Hangi Saatte Erişime Açılacak?

Eylül 2025: En İyi Kameraya Sahip Telefon Modelleri

Eylül 2025: En İyi Kameraya Sahip Telefon Modelleri

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Anasayfa Haber Video Favorilerim En Çok Okunanlar En Çok Paylaşılanlar En Çok İzlenenler
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim