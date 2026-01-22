Apple, Bozuk Para Büyüklüğünde Bir Giyilebilir Cihaz Geliştiriyor: Üstelik Kamerası Bile Var!

Ortaya çıkan yeni bilgilere göre Apple, hemen hemen bozuk para büyüklüğünde yeni bir giyilebilir cihaz üzerinde çalışıyor. Yapay zekâ pini olacağı söylenen bu cihaz, sektördeki rekabeti daha da kızıştıracak gibi.

Apple’ın, AirTag büyüklüğünde bir yapay zekâ pini üzerinde çalıştığı ortaya çıktı. The Information’a göre bu bozuk para büyüklüğündeki giyilebilir cihaz; iki kamera, hoparlör ve mikrofonlar barındıracak. Eğer proje rafa kalkmaz ve gerçekten piyasaya çıkarsa pinin Apple’ın iOS 27 ile tanıtması beklenen yeni Siri sohbet botu ile çalışabileceği konuşuluyor.

Söylenenlere göre cihaz ince ve düz, dairesel bir disk formunda olacak, ayrıca alüminyum ve cam bir gövdeyle gelecek. Ön tarafta standart lens ve geniş açı lens olmak üzere iki kamera yer alacak. Ayrıca çevredeki sesi algılamak için üç mikrofon kullanılacak. Son olarak cihazın kenarında fiziksel bir kontrol tuşu da bulunacak.

Kablosuz şarjı da destekleyecek

Şarj tarafında ise Apple Watch benzeri bir yaklaşım var. Bu yeni giyilebilir cihaz Pin’in kablosuz şarj destekleyeceği ifade ediliyor. Şimdilik cihazda yerleşik bir “takma/bağlama” mekanizması yok ancak bunun geliştirme sürecinde değişebileceği belirtiliyor.

En merak edilen soru ise bu pin tek başına mı satılacak, yoksa gelecekteki akıllı gözlük gibi ürünlerin yanında mı konumlanacak? Gelen bilgilere göre bu net değil ancak kamera, mikrofon, hoparlör ve fiziksel tuş kombinasyonu, cihazın bağımsız çalışabilecek şekilde tasarlandığına işaret ediyor.

Giyilebilir cihazlarda rekabet yükseliyor

Yapay zekâ pinleri ve benzeri giyilebilir cihazlar bugüne kadar çok parlak bir performans sergilemese de yarış kızışıyor desek yalan olmaz. OpenAI’ın Jony Ive ile küçük bir yapay zekâ cihazı üzerinde çalıştığı, Meta’nın yapay zekâ gözlükleri olduğu ve Amazon’un Bee bilekliği gibi teknolojiler üzerinde çalıştığını unutmamak gerek. Görünüşe göre Apple'ın da bu rekabette geride kalmaya niyeti yok.

İddialara göre Apple’ın bu yeni yapay zekâ pini en erken 2027’de gelecek ancak The Information, geliştirme sürecinin henüz erken aşamada olduğunu ve projenin iptal edilme ihtimali bulunduğunun unutulmaması gerektiğini söylüyor.