Tümü Webekno
Animal Joy Brownie Mix indirimde! telefon aksesuarlarında indirim! Protein Ocean'da lansman fırsatları

Kategoriler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
  1. Webtekno
  2. Giyilebilir Teknoloji Haberleri ve İçerikleri

Apple, Bozuk Para Büyüklüğünde Bir Giyilebilir Cihaz Geliştiriyor: Üstelik Kamerası Bile Var!

Ortaya çıkan yeni bilgilere göre Apple, hemen hemen bozuk para büyüklüğünde yeni bir giyilebilir cihaz üzerinde çalışıyor. Yapay zekâ pini olacağı söylenen bu cihaz, sektördeki rekabeti daha da kızıştıracak gibi.

Apple, Bozuk Para Büyüklüğünde Bir Giyilebilir Cihaz Geliştiriyor: Üstelik Kamerası Bile Var!
Barış Bulut Barış Bulut / Editor

Apple’ın, AirTag büyüklüğünde bir yapay zekâ pini üzerinde çalıştığı ortaya çıktı. The Information’a göre bu bozuk para büyüklüğündeki giyilebilir cihaz; iki kamera, hoparlör ve mikrofonlar barındıracak. Eğer proje rafa kalkmaz ve gerçekten piyasaya çıkarsa pinin Apple’ın iOS 27 ile tanıtması beklenen yeni Siri sohbet botu ile çalışabileceği konuşuluyor.

Söylenenlere göre cihaz ince ve düz, dairesel bir disk formunda olacak, ayrıca alüminyum ve cam bir gövdeyle gelecek. Ön tarafta standart lens ve geniş açı lens olmak üzere iki kamera yer alacak. Ayrıca çevredeki sesi algılamak için üç mikrofon kullanılacak. Son olarak cihazın kenarında fiziksel bir kontrol tuşu da bulunacak.

Kablosuz şarjı da destekleyecek

2

Şarj tarafında ise Apple Watch benzeri bir yaklaşım var. Bu yeni giyilebilir cihaz Pin’in kablosuz şarj destekleyeceği ifade ediliyor. Şimdilik cihazda yerleşik bir “takma/bağlama” mekanizması yok ancak bunun geliştirme sürecinde değişebileceği belirtiliyor.

En merak edilen soru ise bu pin tek başına mı satılacak, yoksa gelecekteki akıllı gözlük gibi ürünlerin yanında mı konumlanacak? Gelen bilgilere göre bu net değil ancak kamera, mikrofon, hoparlör ve fiziksel tuş kombinasyonu, cihazın bağımsız çalışabilecek şekilde tasarlandığına işaret ediyor.

Giyilebilir cihazlarda rekabet yükseliyor

3

Yapay zekâ pinleri ve benzeri giyilebilir cihazlar bugüne kadar çok parlak bir performans sergilemese de yarış kızışıyor desek yalan olmaz. OpenAI’ın Jony Ive ile küçük bir yapay zekâ cihazı üzerinde çalıştığı, Meta’nın yapay zekâ gözlükleri olduğu ve Amazon’un Bee bilekliği gibi teknolojiler üzerinde çalıştığını unutmamak gerek. Görünüşe göre Apple'ın da bu rekabette geride kalmaya niyeti yok.

İddialara göre Apple’ın bu yeni yapay zekâ pini en erken 2027’de gelecek ancak The Information, geliştirme sürecinin henüz erken aşamada olduğunu ve projenin iptal edilme ihtimali bulunduğunun unutulmaması gerektiğini söylüyor.

OpenAI'dan AirPods'a Rakip Kulaklık Geliyor: "Daha Önce Görülmemiş" Bir Tasarıma Sahip Olacak! OpenAI'dan AirPods'a Rakip Kulaklık Geliyor: "Daha Önce Görülmemiş" Bir Tasarıma Sahip Olacak!
CES 2026: Beyinle Kontrol Edilebilen ve Tepki Sürenizi Düşüren Yeni Bir Kulaklık Tanıtıldı CES 2026: Beyinle Kontrol Edilebilen ve Tepki Sürenizi Düşüren Yeni Bir Kulaklık Tanıtıldı
Apple Yapay Zeka

YORUMLAR

(0)
Yorumunuz minimum 30 karakter olmalıdır. (0)
Henüz yorum yok. İlk yorumu sen yaz!
most-read-title

EN ÇOK OKUNANLAR

Peynir Ekmek Gibi Satan Nokia Tuşlu Asker Telefonu, Bu Hafta Yine BİM'e Geliyor

Peynir Ekmek Gibi Satan Nokia Tuşlu Asker Telefonu, Bu Hafta Yine BİM'e Geliyor

Mars'ın bugüne kadarki en net fotoğraflarından biri paylaşıldı

Mars'ın bugüne kadarki en net fotoğraflarından biri paylaşıldı

Toplam Fiyatı 260 TL Değerindeki 2 Oyun Steam'de Ücretsiz Oldu (Hemen Kütüphanenize Ekleyin)

Toplam Fiyatı 260 TL Değerindeki 2 Oyun Steam'de Ücretsiz Oldu (Hemen Kütüphanenize Ekleyin)

Recep İvedik 8 Duyuruldu! İşte Filmden İlk Bilgiler

Recep İvedik 8 Duyuruldu! İşte Filmden İlk Bilgiler

RAM Krizi Buna da Sebep Oldu: Cyberpunk 2077 Çalıştıracak Kadar Güçlü DDR3 Sistem Toplandı!

RAM Krizi Buna da Sebep Oldu: Cyberpunk 2077 Çalıştıracak Kadar Güçlü DDR3 Sistem Toplandı!

Gemini'a "Hemen Cevapla" Özelliği Geldi: En Basit Soru İçin Bile Cevap Bekleme Derdi Bitiyor!

Gemini'a "Hemen Cevapla" Özelliği Geldi: En Basit Soru İçin Bile Cevap Bekleme Derdi Bitiyor!

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Anasayfa Haber Video Favorilerim En Çok Okunanlar En Çok Paylaşılanlar En Çok İzlenenler
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim