Samsung'dan Akıllı Telefonlar İçin Temizleme Rehberi

Samsung, koronavirüs salgınının bir numaralı gündem olduğu şu günlerde önemli bir rehber hazırladı. Söz konusu rehberinde akıllı telefon ve tabletlerin nasıl temizlenmesi gerektiğini aktaran Samsung, temizlik sırasında dikkat edilmesi gerekenleri de aktarıyor.

Koronavirüs, bulaşıcılık oranı çok yüksek olan ancak çok basit önlemlerle üstesinden gelebileceğimiz bir virüs. Alabileceğimiz kişisel önlemlerin başında ise kişisel temizliğimize dikkat etmek ve evden çıkmamak geliyor. Peki, normal zamanlarda zaten elimizden düşmeyen, evlerimize kapanmamızla birlikte de çok daha fazla vakit geçirdiğimiz akıllı telefonlarımızı nasıl temizleyeceğiz?

Şimdi sizlere, Güney Koreli teknoloji devi Samsung'un hazırladığı bir temizlik rehberinden bahsedeceğiz. Bu rehber, akıllı telefon ve tabletlerinizi nasıl temiz tutabileceğinizi ve temizlik konusunda neler yapabileceğiniz konusunda önemli bilgiler içeriyor. Dilerseniz lafı daha fazla uzatmadan, Samsung'un hazırladığı akıllı telefon tablet temizlik rehberinin detaylarına geçelim.

Samsung'un akıllı telefon ve tabletler için temizlik rehberi

Kullandığınız akıllı telefon ve tabletlerin temizliğinde dikkat etmeniz gereken hususlar

Samsung'un tavsiyelerine göre söz konusu teknolojik ürünlerinizle tuvaletlere girmemeniz gerekiyor. Tuvalet çıkışında ise ellerin en az 20 saniye boyunca sabun ile yıkanması gerektiğini ifade eden Samsung, eller yıkandıktan sonra teknolojik ürünlerin yeniden kullanılabileceğini söylüyor. Ayrıca Samsung, toplu taşıma kullanımının ardından telefonların mutlaka temizlenmesi gerektiğini ifade ediyor.

Samsung, akıllı telefon ve tablet gibi ürünlerin sabun, sirke veya deterjan gibi ürünlerle temizlenilmemesi gerektiğini, ayrıca söz konusu cihazların herhangi bir temizlik maddesinin içerisinde bekletilmemesi gerektiğini ifade ediyor. Samsung'un akıllı telefon ve tabletlerin temizliği ile ilgili kullanılmasını tavsiye ettiği malzemeler alkol bazlı temizleyiciler olarak karşımıza çıkıyor. Ancak bu tür temizleyicilerin kullanımına da dikkat edilmesi gerekiyor.

Samsung'a göre adım adım akıllı telefon ve tablet temizliği

Samsung, temizlik işlemi sırasında telefon ya da tabletinizin şarjda ve herhangi bir üniteye bağlı olmaması gerektiğini ifade ediyor. Ayrıca bu cihazların temizlikleri sırasında kılıf ve kapakların da çıkarılmış olması ve kablo ya da aksesuar aparatlarının da cihazdan tamamen ayrılmış olması gerekiyor.

Samsung, akıllı telefon ve tablet gibi cihazların temizliği için yumuşak ve tüy bırakmayan, mikrofiber benzeri bezlerin kullanılması gerektiğini ifade ediyor. Söz konusu bezi saf su ya da hipokloröz asit bazlı (50 - 80ppm) veya alkollü (yüzde 70’den fazla etanol veya izopropil alkol) ürünler ile nemlendirebileceğinizi söyleyen Samsung, cihazınızı bu bez yardımıyla fazla bastırmadan silebileceğinizi ifade ediyor.

Samsung, her ne olursa olsun herhangi bir dezenfektan maddeyi akıllı telefon ya da tabletinize doğrudan temas ettirmemeniz gerektiğini ifade ediyor. Ayrıca Samsung'un bu tavsiyelerinin sıklıkla tekrarlanması ve akıllı telefon ya da tabletinizin temizlik işlemlerini sık sık tekrar etmeniz gerekiyor.