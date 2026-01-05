Samsung, CES 2026'ya Bomba Gibi Başladı: Her Şey Yapay Zekâ Olacak!

Samsung, CES 2026 öncesinde "ilk bakış" ismini verdiği bir sunum yaptı. Sunumda şirketin yapay zekâ konusundaki gelecekte nasıl bir yol izleyeceğine değinildi.

Dünyanın en büyük teknoloji etkinliklerinden Tüketici Elektroniği Fuarı (CES) 2025, yarın itibarıyla resmen başlıyor. ABD’nin Las Vegas şehrinde 6-9 Ocak 2025 tarihleri arasında devam edecek fuarda dünya çapından birçok firma yeni teknolojilerini ve ürünlerini bizlerle buluşturacak. Tabii ki her sene olduğu gibi etkinlik daha başlamadan şirketlerden duyurular gelmeye başladı.

Bunlardan biri de Samsung’du. Öyle ki Güney Koreli teknoloji devi, 7 Ocak’taki resmî gösterisinden önce ayrı bir sunum da düzenledi. Düzenlenen sununmda şirketin yapacağı duyurulara ve gelecekteki hamlelerine “ilk bakış” atmamız sağlandı. Ana odak Samsung’un yapay zekâ hamleleriydi.

Yapay zekâ, tüm Samsung ürünlerinin merkezine alınıyor

Şİrket, etkinlikte yeni temasının “Yapay Zekâ destekli yaşamınızda yoldaşınız” olacağını duyurdu. Bu kapsamda da tüm Samsung ürün ve hizmetlerine yapay zekâ teknolojilerinin entegre edileceğini ifade etti. Yapay zekâ, Samsung için geliştirme sürecinden kullanıcı deneyimine kadar her konuda sadece bir özellik değil, aynı zamanda ana felsefe olacak.

Yapay zekâ destekli televizyonlar

Etkinlikte bu kapsamda bazı ürün, hizmet ve özellik duyuruları da yapıldı. Bunlardan ilki yapay zekâ destekli televizyonlardı. Tanıtılan televizyonların merkezinde 130 inçlik Micro RGB teknolojisine sahip model bulunuyor. Bu cihaz, Micro RGB AI Engine Pro ismi verilen yapay zekâi işlemcisinden güç alıyor.

Böylece yapay zekâ işlemleri konusunda çok iddialılar. Hassas ışık kontrolü, 4K AI yükseltme, ileri seviye netlik, RGB renklerinin hassas kontrolü, her sahnede son derece canlı görüntü kalitesi gibi özellikler var.

Vision AI Companion

Samsung, ürünleriyle birlikte “Vision AI Companion” ismini verdiği kullanıcılara evlerde kullandıkları eşyalar üzerinden çalışacak yapay zekâ asistanını da duyurdu. Bu asistan ses tabanlı çalışabiliyor ve kullanıcılara bir şeyler izlerken, yemek yerken, müzik dinlerken veya başka şeyler yaparken yardımcı olabiliyor. Ne yiyeceğiniz, ne izleyeceğiniz, ne dinleyeceğiniz gibi konularda öneriler alabiliyorsunuz.

Diğer yapay zekâ duyuruları

Bunlar dışında şirket, AI Soccer Mode Pro ismi verilen futbol odaklı bir özellik de televizyonlarında sunacak. Bu özellikle kullanıcılar tıpkı stadyumdalarmış gibi maç deneyimi yaşayabilecekler. Ayrıca AI Sound Controller Pro isimli bir başka özellik, kullanıcıların maçlarda, filmlerde veya dizilerde seyircilerin sesini, spikerlerin sesini, arka plan müziğini, diğer istenmeyen sesleri kısabiliyor ve daha kişiselleştirilmiş bir deneyim yaşamanıza imkân tanıyor. Bu özellikler, şirketin yeni Micro LED, Micro RGB, OLED, Neo QLED, Mini LED modellerinde yer alacak.

Buzdolaplarına Gemini geliyor

Samsung’un tüm ürünlerine yapay zekâ eklemek istedğini söylemiştik. Ev aletleri de bunlar arasında. Family Hub ile artık yapay zekâ destekli Samsung buzdolapları göreceğiz. Buzdolabı modellerinde Google’ın yapay zekâsı Gemini yer alacak. Gemini destekli Vision AI yükseltmesi; gıda maddelerini tanımada mevcut sınırlamaları ortadan kaldıracak, buzdolabına konulan ve çıkarılanları sorunsuz bir şekilde takip edecek, yemek planlamayı ve gıda yönetimini her zamankinden daha kolay hale getirecek.

“Bugün Ne Var?” adlı oyunlaştırılmış bir özellik sayesinde , seçili buzdolabı, buzdolabında bulunanlara veya rastgele önerilere dayalı tarif önerileri sunarak, ne pişireceğinizi seçmenin yarattığı stresi azaltacak. Seçildiğinde, tarifler SmartThings Food üzerinden kullanıcılara adım adım sunulacak. Video to Recipe isimli özellik ise kullanıcıların videolu şekilde tarifleri görmesini sağlıyor. Tüm bunlar buzdolaplarına ait özellikler. SmartThings’in dünya çapında 430 milyonu geçen kullanıcı sayısına ulaştığını da ekleyelim.

Samsung ayrıca, kullanıcıların yiyecek tüketim alışkanlıklarını, en çok kullanılan malzemeleri ve tarif önerilerini özetleyen ve hangi ürünlerin yeniden stoklanması gerektiğini belirten yeni, haftalık bir rapor olan FoodNote'u da tanıttı.

Şimdilik Samsung’un CES’teki duyurusundan aktarabileceklerimiz bu kadar. Şirket, çamaşır makinesi, robot süpürge gibi yapay zekâ destekli BeSpoke cihazlarını da duyurdu ancak onlar hakkında detaylı bilgi vermedi. Önümüzdeki günlerde şirketten daha fazla duyurunun geleceğini tahmin edebiliriz.