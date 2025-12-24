Samsung, CES 2026'da gerçekleştireceği "The First Look" etkinliğinin tanıtım videosu paylaştı

Samsung, CES 2026'da düzenleyeceği The First Look etkinliğinde yeni TV’lerini ve AI odaklı ev aletlerini tanıtacak. Odakta bağlantılı ve akıllı yaşam var.

Samsung, her yıl olduğu gibi CES 2026 öncesinde The First Look adlı lansman etkinliğini düzenleyeceğini duyurdu. Etkinlikte şirketin yeni nesil televizyonları ve akıllı ev ürünleri ilk kez gösterilecek. Odakta yapay zekâ destekli kullanıcı deneyimi yer alıyor.

TV tarafında daha gelişmiş görüntü teknolojileri ve renk doğruluğu sunan yeni nesil paneller bekleniyor. Samsung’un özellikle premium TV segmentinde Micro RGB ve AI tabanlı görüntü iyileştirmelerine ağırlık vermesi öngörülüyor.

Ev aletleri cephesinde ise buzdolabı, robot süpürge ve diğer ürünlerin daha akıllı ve birbiriyle bağlantılı hâle gelmesi hedefleniyor. Yapay zekâ, cihazların kullanıcı alışkanlıklarına göre çalışmasını sağlayacak.

Samsung’un bu yaklaşımı, TV ve beyaz eşyayı ayrı ürünler olmaktan çıkarıp tek bir “bağlı ev” deneyimi sunma vizyonunu güçlendiriyor. CES 2026, şirketin bu alandaki liderlik iddiasını net biçimde ortaya koyabilir.