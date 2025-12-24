Tümü Webekno
Anker Soundcore R50i TWS Samsung Galaxy S25 Roborock Q8 Max Pro

Kategoriler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
  1. Webtekno
  2. Ürün

Samsung, CES 2026'da gerçekleştireceği "The First Look" etkinliğinin tanıtım videosu paylaştı

Samsung, CES 2026'da düzenleyeceği The First Look etkinliğinde yeni TV’lerini ve AI odaklı ev aletlerini tanıtacak. Odakta bağlantılı ve akıllı yaşam var.

Samsung, CES 2026'da gerçekleştireceği "The First Look" etkinliğinin tanıtım videosu paylaştı
Beyazıt Kartal Beyazıt Kartal / Product Content Manager

Samsung, her yıl olduğu gibi CES 2026 öncesinde The First Look adlı lansman etkinliğini düzenleyeceğini duyurdu. Etkinlikte şirketin yeni nesil televizyonları ve akıllı ev ürünleri ilk kez gösterilecek. Odakta yapay zekâ destekli kullanıcı deneyimi yer alıyor.

TV tarafında daha gelişmiş görüntü teknolojileri ve renk doğruluğu sunan yeni nesil paneller bekleniyor. Samsung’un özellikle premium TV segmentinde Micro RGB ve AI tabanlı görüntü iyileştirmelerine ağırlık vermesi öngörülüyor.

Ev aletleri cephesinde ise buzdolabı, robot süpürge ve diğer ürünlerin daha akıllı ve birbiriyle bağlantılı hâle gelmesi hedefleniyor. Yapay zekâ, cihazların kullanıcı alışkanlıklarına göre çalışmasını sağlayacak.

Samsung’un bu yaklaşımı, TV ve beyaz eşyayı ayrı ürünler olmaktan çıkarıp tek bir “bağlı ev” deneyimi sunma vizyonunu güçlendiriyor. CES 2026, şirketin bu alandaki liderlik iddiasını net biçimde ortaya koyabilir.

Samsung

YORUMLAR

(0)
Yorumunuz minimum 30 karakter olmalıdır. (0)
Henüz yorum yok. İlk yorumu sen yaz!
most-read-title

EN ÇOK OKUNANLAR

ABD'de Elektrikler Kesildi, Otonom Araçlar Yoldaki Tüm Araçları Esir Aldı [Video]

ABD'de Elektrikler Kesildi, Otonom Araçlar Yoldaki Tüm Araçları Esir Aldı [Video]

Bir Zamanlar Uğruna PC Topladığımız GTA Vice City'nin Tarayıcı Versiyonu Yayınlandı

Bir Zamanlar Uğruna PC Topladığımız GTA Vice City'nin Tarayıcı Versiyonu Yayınlandı

Toplam Fiyatı 170 TL Olan 2 Oyun Daha Steam'de Ücretsiz Oldu (Bunları da Kütüphanenize Eklemeyi Unutmayın)

Toplam Fiyatı 170 TL Olan 2 Oyun Daha Steam'de Ücretsiz Oldu (Bunları da Kütüphanenize Eklemeyi Unutmayın)

Eski Rockstar Yöneticisi Açıkladı: GTA İstanbul Gerçekmiş!

Eski Rockstar Yöneticisi Açıkladı: GTA İstanbul Gerçekmiş!

Adı Çıkacağına Canı Çıksın: 1.2 PureTech Motorlu Otomobil Alınır mı?

Adı Çıkacağına Canı Çıksın: 1.2 PureTech Motorlu Otomobil Alınır mı?

Netflix'te Olmasına Rağmen Kimsenin Bilmediği Harika Filmler

Netflix'te Olmasına Rağmen Kimsenin Bilmediği Harika Filmler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Anasayfa Haber Video Favorilerim En Çok Okunanlar En Çok Paylaşılanlar En Çok İzlenenler
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim