Samsung Telefon Satın Almadan Galaxy AI Özelliklerini Deneyebilirsiniz

Samsung sahibi olmayanların One UI'ı denemesini sağlayan Try Galaxy uygulaması One UI 8 ile güncellendi.

Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Samsung, Galaxy AI yapay zekâ özellikleri başta olmak üzere son yıllarda kullanıcılarına harika özellikler sunmaya başlamıştı. Daha da dikkat çekeni ise birkaç yıldır “Try Galaxy” isimli uygulamayı kullanıcılara sunuyordu. Bu uygulama, Galaxy telefonunuz olmadan One UI’ı denemenizi sağlıyordu.

Yani anlayacağınız bir iPhone’unuz varsa iPhone’unuz üzerinden One UI simülasyonu sayesinde Samsung Galaxy’niz olsa nasıl olurdu deneyimleyebilirsiniz. Daha da iyisi ise sürekli güncellenmesi. Samsung, Try Galaxy’yi şimdi de One UI 8 ile güncelledi.

One UI 8’i telefonunuzdan deneyebilirsiniz

gal1

Try Galaxy uygulamasında şu anda Android 16 tabanlı One UI 8 güncellemesi kullanılabiliyor. Bu da yapay zekâ özellikleri de dahil tüm yeni Samsung özelliklerine telefonunuz ne olursa olsun Try Galaxy üzerinden ulaşabileceğiniz anlamına geliyor. Try Galaxy’nin web tabanlı bir uygulama olduğunu belirtelim. Herhangi bir indirme ihtiyacı yok.

Galaxy S25, Z Fold7, Z Flip 7 gibi amiral gemisi Samsung telefonların yeni özelliklerini deneyebilmek harika. Özellikle de yeni telefon satın almak isteyenlerin kafasında bir fikir oluşturması için güzel bir uygulama olduğunu söyleyebiliriz. Yeni güncelleme, aynı zamanda **fotoğraf asistanı, ses silme, yenilenen Now Brief, anında yavaş çekim, Gemini Live, Arama İçin Daire İçine Al **gibi yapay zekâ özelliklerine de erişim sunuyor.

Try Galaxy nasıl kullanılır?

gal2

  • Adım#1: trygalaxy.com adresine gidin.
  • Adım #2: Açılan sayfadan dili seçip "Şimdi deneyin" yazan kısma basın.
  • Adım #3: Ekranınızın alt kısmında bulunan "Paylaş" simgesine basın.
  • Adım #4: "Ana ekrana ekle" seçeneğine dokunun.
  • Adım #5: Ana ekranınızda göreceğiniz "Try Galaxy" uygulamasına girin ve kullanmaya başlayın.
Samsung

