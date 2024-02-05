Samsung, teknoloji dünyasının öncü isimlerinden biri olmasına rağmen Çin gibi büyük ve rekabetçi bir pazarda neden başarı sağlayamadı? Bu durum, markanın global başarı hikâyesine tezatlık oluşturuyor. Peki, Samsung'un Çin'de telefon satamama sebepleri nelerdir?

Dünya çapında lider markalar arasında yer alan Samsung'un, dünyanın en büyük pazarlarından biri olan Çin'de başarısız olması, kabul edelim ki epey ilginç bir konu. Teknoloji ve inovasyonun öncülerinden olan marka, bu devasa pazarda neden yer bulamadı?

Kültürel faktörlerden yerel rekabetçi dinamiklere hatta tüketici davranışlarına kadar pek çok çeşitli element, bu durumu şekillendiriyor. Gelin, Güney Kore devinin Çin'de neden tutunmakta zorlandığını yakından inceleyelim.

Bir dönemler Çin pazarında önemli bir paya sahip olan Samsung, yerel üreticilerin yükselişi ve tüketicilerin değişen tercihleri karşısında zorlanmaya başladı.

Çinli üreticiler, yüksek teknolojiyi uygun fiyata sunarken Samsung'un ürünleri nispeten pahalı kaldı. Ayrıca yerel markaların, hızla değişen tüketici tercihlerine daha çabuk uyum sağlaması ve agresif pazarlama stratejileri, Samsung'un pazardaki konumunu zayıflattı.

Samsung, teknolojik inovasyon konusunda öncü olmasına rağmen Çinli üreticilerin hızlı inovasyon kabiliyeti ve ürün çeşitliliği karşısında geride kaldı. Yerel üreticiler, tüketicilerin isteklerine hızla yanıt veren özelleştirilmiş çözümler sunarak pazarın nabzını tutmayı başardılar.

Örneğin Samsung'un, katlanabilir telefonunu yeni yeni piyasaya sunması bizler için büyük bir olayken Çinliler çoktan kullanmaya başlamıştı bile...

Güney Kore devi Samsung'un, esnek ve hızlı yerel rakipler karşısında rekabet etmekte zorlanması ve dışlanması, pazarda zayıflamasına sebep oldu. Yani anlayacağınız Çin, Samsung'u resmen pazarından atmak istedi.

Patlayan Galaxy Note 7 fiyaskosu ve THAAD krizinin ardından gelen Çin ambargosu gibi bir dizi felaket, Samsung'un Çin'de faaliyet göstermesini zorlaştırdı.

Şirket, 2016 yılında Note 7 akıllı telefonlarının geri çağrılmasının ardından tüketicilerin güvenini yeniden kazanmaya çalıştı ancak Mart 2017'de, Seul'ün ABD THAAD füze sistemini konuşlandırması nedeniyle Çinli tüketiciler arasında devam eden Kore karşıtı duyguların üstesinden gelemedi.

Pazar araştırmacısı Strategy Analytics'e göre Samsung, her yıl 400 milyondan fazla akıllı telefonun satıldığı Çin'de bir zamanlar yaklaşık %19 ile pazardaki en büyük paya sahipti. Ancak bu sayı 2018'in 3. çeyreği itibarıyla sadece 700.000 cihazın satılmasıyla %0,7'ye düştü.

Çinli tüketicilerin Samsung akıllı telefonlara neden daha az ilgi gösterdiğini analiz eden bir analist, firmanın premium marka olarak değerini Huawei'ye kaptırdığını söyledi.

IT köşe yazarı Ham Young-min "Çinliler artık Samsung'un tüketicilere premium bir deneyim sunduğunu düşünmüyor. Bunun yerine en son Android akıllı telefon teknolojisini deneyimlemek için Huawei akıllı telefonları satın alıyorlar." sözlerini kullanmıştı.

Huawei, millî marka olduğu için Çinliler arasında yükselişte diyebilir miyiz? Evet, öyle ancak 1. sırada kimin olduğu biraz şaşırtıcı.

Samsung, Çin pazarındaki varlığını azaltma kararı alırken bu kararın arkasında yatan sebepleri ve gelecek stratejilerini de göz önünde bulundurdu. Verdiği kararla birlikte marka, global stratejisini yeniden değerlendirerek Hindistan ve Vietnam gibi gelişmekte olan pazarlara kaydı.

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