Samsung tanıttığı yeni Galaxy S24 Serisi ile yapay zekâ trendini telefonlara taşıdı ve kullanıcılarına bir dizi yenilik sundu. Gelin birlikte hem yeni Galaxy S24 Serisi’ne ve yapay zekânın getirdiği tüm çığır açan özelliklere göz atalım hem de Hepsiburada'da ön siparişe özel Galaxy S24 kampanyasının detaylarına bakalım.

Teknoloji dünyasının merakla beklenen etkinliklerinden Galaxy Unpacked gerçekleşti. Samsung bu heyecanlı etkinlikte bizlere yeni Galaxy S24 Serisi’ni tanıtmasının yanında sağlık odaklı yeni akıllı yüzüğü Galaxy Ring'i de duyurdu. Ancak gecenin en önemli haberi, Samsung'un akıllı telefonlara yapay zekâyı oldukça verimli ve eğlenceli yollarla entegre ettiği ''Galaxy AI'' oldu.

Galaxy AI ile telefonlarda yapay zekâ devrini başlatan Galaxy S24 serisi, tanıtılmasının ardından Hepsiburada'da özel fırsatlarla ön siparişe açıldı. Bu kampanyanın detaylarına da yazımızın ilerleyen kısımlarında ulaşabilirsiniz.

Galaxy AI, S24 Serisi dışında seçili bazı Galaxy telefonlara da gelecek

Yapay zekâ destekli uygulamalar ve üretken yapay zekâ araçları özellikle son bir yıl içinde büyük gelişmelerle karşımıza daha sık çıkmaya başladı. Ama eminim hepimiz günlük hayata daha fazla nasıl entegre olacaklarını merak ediyorduk.

Samsung, Galaxy AI ile bu sorunun yanıtını vermiş oldu. Galaxy AI ile gelecek tüm yeni özelliklere kısaca göz atmak gerekirse;

Bir fotoğrafta gördüğünüz herhangi bir şeyi yalnızca yuvarlak içine alarak arayabileceksiniz.

Hiçbir ek uygulamaya ihtiyaç duymadan, görüşmelerde gerçek zamanlı çeviri özelliğinden yararlanabileceksiniz. Bu özellik henüz Türkçe'yi kapsamıyor.

Not asistanı ile notların özetini çıkarabilecek, formatını değiştirebilecek, çevirisini yapabileceksiniz.

Ses kayıtlarını metne dönüştürebilecek, çevirisini yapabilecek, özetini çıkarabileceksiniz.

Sohbet asistanı ile o an kullandığınız mesajlaşma ya da e-posta uygulamasına göre yazı dilinize yönelik öneriler alacaksınız. Ayrıca yine bu yapay zekâ destekli sohbet asistanı da anında çeviri yapabilecek, dil bilgisini kontrol edecek ve yazı tarzınızı belirlemenize yardım edecek.

Yapay zekâ destekli görsel düzenleme de artık tek tıkla yapılabilecek. Galerinizdeki görsellerde hayal ettiğiniz neredeyse her şeyi yapabilecek bir düzenleme yeteneği sunan bu özellik ile istenmeyen nesneleri silmekten boşlukları doldurmaya, sayısız düzenleme yapabileceksiniz.

Son olarak da, yapay zekâ ile kendinize özel duvar kağıtları oluşturabileceksiniz.

2024 içinde Galaxy AI desteği alacak diğer Samsung telefonlar ise şöyle;

Galaxy S23

Galaxy S23+

Galaxy S23 Ultra

Galaxy S23 FE

Galaxy Tab S9

Galaxy Tab S9+

Galaxy Tab S9 Ultra

Galaxy Z Fold5

Galaxy Z Flip5

Gelin bir de yepyeni Galaxy S24 Serisi bize neler sunacak göz atalım;

Yeni Galaxy S24 ailesi, Galaxy AI ile gelen bir dizi yeni özelliğin yanında bataryadan ekrana pek çok donanımında da geliştirmeler ile geldi. Ayrıca ailenin tüm üyeleri yapay zekâ için güçlendirilmiş yepyeni işlemcilerle de donatılmış durumda.

Telefonların teknik özellikleri şöyle;

Galaxy S24 Galaxy S24+ Galaxy S24 Ultra Boyut 70.6 x 147 x 7.6mm 75.9 x 158.5 x 7.7mm 79 X 162.3 X 8.6mm Ağırlık 167g 196g 232g Renk Safir Mavi

Yeşil

Turuncu

Gri

Siyah

Mor

Sarı Safir Mavi

Yeşil

Turuncu

Gri

Siyah

Mor

Sarı Titanyum Mavi

Titanyum Yeşil

Titanyum Turuncu

Titanyum Gri

Titanyum Siyah

Titanyum Mor

Titanyum Sarı Çerçeve Alüminyum Alüminyum Titanyum Ekran Boyutu 6,2 inç 6,7 inç 6,8 inç Çözünürlük 2340x1080p Full HD+ 3088x1440p QHD+ 3088x1440p QHD+ Yenileme Hızı 120 Hz Süper Smooth

(1-120 Hz değişken) 120 Hz Süper Smooth

(1-120 Hz değişken) 120 Hz Süper Smooth

(1-120 Hz değişken) İşlemci Exynos 2400 Exynos 2400 Snapdragon 8 Gen 3 RAM/Depolama 8 GB/128 GB 12 GB/256 GB 12 GB/512 GB, 1 TB Batarya 4000mAh/25W Hızlı Şarj 4900mAh/45W Hızlı Şarj 5000mAh/45W Hızlı Şarj Ana Kamera 50 MP, F1.8

10 MP, F3.4 Telefoto (3x)

12 MP, F2.2 Geniş Açı 50 MP, F1.8

10 MP F3.4 Telefoto (3x)

12 MP, F2.2 Geniş Açı 200 MP, F1.7

10 MP, F3.4 Telefoto (5x)

10 MP, F2.4 Telefoto (10x)

12 MP, F2.2 Geniş Açı Selfie Kamerası 12 MP, F2.2 12 MP, F2.2 12 MP, F2.2

Samsung, yeni Galaxy S24 Serisinde tasarım noktasında son yıllarda sahiplendiği çizgiyi devam ettiriyor. Galaxy S24 ve S24+ yine yuvarlak hatlara sahipken Ultra'da ise daha keskin ve köşeli bir tasarım anlayışı hakim.

Ekrana baktığımızdaysa serinin ekranlarının Galaxy S23 Serisine kıyasla biraz daha büyüdüğünü ve 2600 nit gibi oldukça yüksek bir ekran parlaklığı ile geldiğini görüyoruz. Bu da özellikle dış mekanda ekran kullanım performansının ciddi anlamda iyileşmesi anlamına geliyor.

İşlemci tarafında da yapay zekâ için güçlendirilmiş işlemcilerle karşımıza çıkan Samsung, Galaxy S24 ve 24+ için ülkemizde Exynos 2400 işlemcisini kullanırken Ultra'da ise performansı artırılmış Snapdragon 8 Gen 3 kullanıyor. Soğutma sistemini de 1,9 kat iyileştiren Samsung, bu sayede de performans artırımı sağlamış.

Peki ailenin hangi üyesi hangi noktada avantajlı?

Galaxy S24 çok büyük bir ekran istemeyen, daha kompakt ve hafif bir cihaz oluşuyla öne çıkıyor.

Galaxy S24+ ise S24'ten hem ekranının çok daha büyük oluşuyla hem de daha büyük bir batarya yani daha uzun pil ömrü sayesinde ayrılıyor. Bu da daha yoğun telefon kullanımı olan, telefondan bir şeyler izlemeyi seven ve büyük ekranı bir avantaj olarak gören herkese hitap ettiği anlamına geliyor.

Galaxy S24 Ultra ise çok daha güçlü işlemci, çok daha büyük batarya ve daha profesyonel bir kamera ile gelişiyle öne çıkıyor.

Seçim yaparken ihtiyaçlarınızı göz önünde bulundurarak size en uygun modeli tercih edebilirsiniz.

Samsung Galaxy S24 Serisi için Hepsiburada üzerinden beklemeden ön sipariş verebilirsiniz. Üstelik ön siparişe özel fiyatlar ve kampanyalar da var. Peki ne bu kampanyalar?

Samsung Galaxy S24 Serisi için Hepsiburada üzerinden beklemeden ön sipariş verebilirsiniz. Üstelik ön siparişe özel fiyatlar ve kampanyalar da var. Peki nedir bu kampanyalar?

Hepsiburada Limitiniz ile kart limitinden düşmeden 3 taksit imkanı ile satın alabilirsiniz.

Eskiyi Yenile kampanyası ile 8000 TL’ye varan ek ödeme desteği alabilirsiniz.

S24 Ultra Serisi’ne özel 256 GB fiyatına 512 GB satın alabilirsiniz.

Kampanyaya hemen göz atmak için buraya tıklamanız yeterli!