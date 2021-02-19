Teknoloji devlerinden Samsung, internetin özellikle çocuklar tarafından biraz daha fazla kullanıldığı bu dönemde, kendi uygulaması Samsung Kids'in yararından bahseden anlamlı bir video paylaştı.

Koronavirüsün sebep olduğu pandemi ile birlikte tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de internet kullanımı bir hayli arttı ve yapılan araştırmalara göre internet kullanıcılarının yaş ortalamaları da gittikçe küçülmeye başladı.

Küçük çocukların internette biraz fazla zaman harcadığı şu dönemde, onların hangi içeriklere ulaştığı ve kimlerle iletişime geçtiği konusunda biraz daha dikkatli olmalıyız. Teknoloji devlerinden Samsung, bu ihtiyaç doğrultusunda “İnterneti Tadında Kullan” sloganıyla yeni bir kampanya başlatarak, çocukların internette ne tür zararlı içeriklerle karşılaşabileceğini gösteren bir video paylaştı.

"Ebeveynler, kontrolü elden bırakmamalı"

İnterneti Tadında Kullan hareketi, daha önce gençleri hedef almış ve internetin daha sağlıklı bir biçimde kullanılması için çeşitli çalışmalar başlatmıştı. Kampanya, 24 milyon internet kullanıcısına ulaşmış ve 2 Felis ve 1 Başarı ödülü almaya layık görülmüştü.

2021 senesinde de aynı hedef doğrultusunda ilerlemek isteyen Samsung, bu sefer odağını anne baba ve küçük çocuklara doğrultmuş durumda. YouTube üzerinden son derece anlamlı bir video paylaşan şirket, kampanyayla birlikte çocukların internet üzerindeki hareketlerini veliler tarafından kontrol edilmesini sağlayan Samsung Kids adlı arayüz uygulamasının da yararlarından bahsetmiş oldu.

Kullanıcılara ücretsiz sunulan bu uygulama, ebeveynlerin çocuklarının akıllı telefon ya da tabletlerini kontrol edip internette güvenli bir şekilde gezindiklerinden emin olmalarını sağlıyor.