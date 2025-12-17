PC'lere yeni zam yolda: Samsung, DDR5 bellek çiplerinin fiyatlarına %100 zam yaptı

Samsung bellek üreticileri ile yeni sözleşmelerde DDR5 fiyatlarını ciddi şekilde artırdı. Bu artış, PC ve sunucu bileşenlerinde maliyetleri yukarı çekebilir.

Dünyanın en büyük bellek üreticilerinden Samsung, DDR5 bellek sözleşme fiyatlarında önemli bir zam yaptı. Yeni anlaşmalarda RAM maliyetlerini %100’ün üzerinde artırması, hem PC hem sunucu donanımlarında fiyat baskısına neden olabilir.

Bu gelişmenin arkasında, DRAM piyasasında yaşanan sıkışıklık ve üretim kapasitesinin yapay zekâ sunucuları gibi yüksek performanslı uygulamalara kayması yatıyor. DDR5 RAM, modern bilgisayarların ve sunucuların temel hafıza bileşeni olduğundan, fiyat artışı doğrudan toplam sistem maliyetine yansıyor.

Samsung’un bu stratejik fiyat güncellemesi, özellikle 2026’da bilgisayar ve veri merkezi ürünlerinde bellek maliyetlerini artırma potansiyeli taşıyor. Bu durum, hem PC kullanıcıları hem de kurumsal alımlar için önemli bir maliyet kalemi haline gelebilir.