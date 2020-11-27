Samsung Display, İki Kez Katlanan Ekran Geliştiriyor

Samsung Display, iki kez katlanabilen bir akıllı telefon ekranı üzerinde çalıştığını duyurdu. Bugüne dek gördüklerimizden daha farklı olan tasarımın ne kadar dayanıklı olacağı bilinmezken, bu ekran paneliyle çalışacak telefonlarla ne zaman tanışacağımız da hala muamma.

Akıllı telefon sektörü, bir süredir katlanabilen ekran tasarımlarını benimsemeye çalışıyorlar. Bu bağlamda Huawei ve Samsung gibi şirketler, katlanabilir ekranlı telefonlarını çoktan piyasaya sürmüş durumdalar. Üstelik bu tür telefonlar için çalışmalara devam ediyor. Samsung Display tarafından yapılan son açıklamalar, şirketin iki kez katlanacak bir akıllı telefon üzerinde çalıştığını gözler önüne seriyor.

Katlanabilir ekranlı telefonları, bugüne dek daha çok yatay ya da dikey olarak katlanabilen şekilde gördük. Samsung Display'in üzerinde çalıştığı yeni tasarım ise telefonun dikey koordinat düzleminde iki kez katlanabileceğini ortaya koyuyor. Yani kullanıcılar, ilerleyen süreçte üç parçalı bir telefon ile tanışacaklar. Ancak bu telefonun teknik açıdan neler sunacağını konuşmak için henüz çok erken.

Samsung Display'in yeni ekran tasarımı işte böyle görünüyor

Samsung Display'in yeni katlanabilir ekran yaklaşımı, pek çok tasarıma kıyasla avantaja sahip gibi görünüyor. Çünkü bu tür bir telefon, istenildiği takdirde tablet boyutlarına da ulaşabilecek. Kullanıcılar bu sayede, telefon ile tablet deneyimini, Galaxy Z Fold'dan çok daha iyi bir şekilde yaşayabilecekler. Ancak iki kez katlanabilen bir ekranın dayanıklılık açısından ne durumda olacağı, şu an için büyük bir muamma.

Samsung Display, üzerinde çalıştığı katlanabilir ekran teknolojisiyle ilgili herhangi bir zaman çizelgesi açıklamadı. Ancak şirketin, ikiye katlanacak bir ekran üzerinde çalıştığı, Güney Koreli teknoloji devi Samsung'un bu tür ekrana sahip olan bir telefonla karşımıza çıkacağı artık çok net. Katlanabilir ekranı henüz benimsemeyen tüketicilerin, bu tür bir telefona karşı nasıl tepki göstereceklerini ise zamanla anlamaya devam edeceğiz.