Huawei'nin yeni katlanabilir telefonu Mate X2, sertifikasyon sitesi TENAA'da ortaya çıktı. Üstelik katlanabilir Mate X2'ye ek olarak adı bilinmeyen bir Huawei cihaz daha bu listelemede yer aldı.

Geçtiğimiz günlerde alt markası HONOR'u satan Huawei, akıllı telefonları arasına bir yenisini daha eklemeye hazırlanıyor. Huawei Mate X2 olarak adlandırılacak olan telefon, Huawei'nin orijinal katlanabilir telefonu Mate X'in halefi olacak.

Daha önce eylül ayında 3C sertifikasyon sitesinde ortaya çıkan TET-AN00 ve TET-AN10 model numaralı cihazlar, bu sefer de TENAA sertifikasyon sitesinde ortaya çıktı. TENAA'daki bu listelemeyle cihazda bulunacak bazı özellikler de gün yüzüne çıkmış oldu.

Huawei Mate X2'nin özellikler nasıl olacak?

Huawei Mate X2, 5G bağlantı ve 66 W hızlı şarj desteğiyle birlikte gelecek. Listelemeye göre cihazda, çift SIM kart desteği bulunacak. Listelemede cihazın kamerası, ekranı ya da bataryası gibi donanımlarıyla ilgili bilgi bulunmuyor. Ancak telefonun özellikleriyle ilgili ortaya atılmış söylentiler bulunuyor.

Söylentilere göre Mate X2, tıpkı Samsung Galaxy Z Fold 2'de olduğu gibi çift ekran özelliğiyle birlikte gelecek. HiSilicon Kirin 9000 SoC'den gücünü alacak olan cihazın ekranı, 120 Hz ekran tazeleme oranına sahip olacak. Wi-Fi 6 ve Bluetooth 5.1 desteği bulunacak olan telefonun yan tarafında parmak izi okuyucu sensör bulunacak. İşletim sistemi tarafında ise Android 10 üstünde çalışan EMUI 11 kullanıcılara sunulacak.

TENAA'da Mate X2'ye ek olarak CDL-AN50 model numarasına sahip bir cihaz daha ortaya çıktı. Telefonun adına dair herhangi bir bilgi bulunmasa da 5G desteğine sahip olacağı görülüyor. 6,5 inçlik ekrana sahip olacak olan cihaz, 3.900 mAh bataryaya ve çift SIM kart desteğiyle gelecek.