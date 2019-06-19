Samsung'un bu seneki en büyük hayal kırıklığı olan Galaxy Fold'un üzerindeki sır perdesi yavaş yavaş kalksa da hâlâ birçok belirsizlik bulunuyor.

Samsung’un ilk katlanabilir akıllı telefonu Galaxy Fold’un çok da iyi bir başlangıç yapmadığını söyleyebiliriz. Cihazı test eden ilk kullanıcıların ciddi ekran hasarlarıyla karşılaştığı Galaxy Fold için Samsung, inceleme ürünlerini geri toplayıp cihazların teslimatlarını iptal etmişti ve ön sipariş üzerinden satın alınan cihazlara para iadesi yapılmıştı. Bir süre sonra Samsung ortakları da ön sipariş almayı durdurmuştu.

İki hafta önce ortaya çıkan bir haberde Galaxy Fold’un gelecek ay satışa çıkacağına dair bir söylenti ortaya çıkmıştı ancak AT&T, Galaxy Fold ön siparişlerini gerçekleştirmeyeceğini, ön siparişle Galaxy Fold alanlara para iadesi yapmayı tercih ettiğini belirtmişti. Bu da cihazın yakın bir süre içerisinde gelmeyeceğinin başka bir işaretiydi.

Tüm bunların yaşanmasının ardından bugün, Samsung Display’in Başkan Yardımcısı Kim Seong-cheol, “Galaxy Fold satışa çıkmaya hazır” şeklinde bir açıklama yaptı ve deyim yerindeyse her şey birbirine girdi.

Konuşması sırasında Kim Seong-cheol, şu ifadelerde bulundu:

“Birçok ekran sorununun üstesinden geldik ve Galaxy Fold satışa çıkmaya hazır. Galaxy Fold satışa sunulduğunda birçok kişinin ilgi odağı olacak.”

Seong-cheol’un açıklamasına baktığımız zaman Galaxy Fold’un yakın zamanda çıkacağını ancak herhangi bir çıkış tarihi olmadığını anlayabiliyoruz. Cihaz gelecek ay tanıtılabilir ancak Samsung’un resmi yetkilileri geçtiğimiz hafta ortaya çıkan bir raporda Galaxy Fold’un gelecek ay çıkacağını yalanlamıştı.

Tüm bu bilgi karmaşasından bir şey çıkarttığımız zaman Samsung’un katlanabilir telefonu Galaxy Fold’un en erken şekilde Ağustos’ta satışa çıkacağını söyleyebiliriz. Resmi bir açıklama olduğunda kaçırmamak için bizi takipte kalın.